VIDEO - Les bébés pandas fêtent déjà leur premier mois à Beauval

Ce jeudi 2 septembre marque le premier mois anniversaire des bébés pandas du ZooParc de Beauval dans le Loir-et-Cher. "Fleur de coton" et "Petite neige", les deux jumelles font aujourd'hui plus d'un kilo et se portent à merveille.

Les deux jumelles pandas de Beauval fêtent leur premier mois de vie ce jeudi 2 septembre. "Fleur de coton" et "Petite neige", c'est le nom qu'elles portent en attendant leur baptême officiel, ont bien grandi et grossi depuis leur naissance. D'un peu plus de 100g chacune, elles sont passées depuis à 1,14kg et 1,09kg en cette fin d'été.

Au fil de ce mois, les bébés pandas ont beaucoup changé, passant d'une peau rose et sans poil à un duvet noir et blanc qui recouvre peu à peu leur corps. Les jumelles n'ouvrent pas encore les yeux mais devraient commencer à le faire dans les semaines à venir, tout comme elles vont commencer à ramper pour se déplacer.

"Petite neige", une des jumelles pandas de Beauval nées en août dernier. - ©Priscille Lacoste - Service de presse ZooParc de Beauval

Le ZooParc aux petits soins pour elles

Les deux jumelles pandas et leur mère Huan Huan sont particulièrement bichonnées par les vétérinaires et soigneurs du ZooParc et par les deux soigneuses chinoises expertes en la matière et venues sur place pour veiller sur elles. Les tétées se sont réduites au fil de ce premier mois, il n'y en a plus que trois par jours même si les bébés passent entre une et trois heures sur leur mère. Tout ce petit monde est en tout cas en pleine santé selon l'équipe de Beauval.