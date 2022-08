VIDÉO - Les cordistes à l'œuvre au-dessus de la RD1075 entre Voreppe et la Buisse

Des cordistes sont à l'œuvre depuis ce lundi matin sur les falaises qui surplombent la départementale 1075, entre Voreppe et la Buisse. Cette zone a été très fragilisée par l'incendie qui a brûlé 130 hectares de végétation sur les contreforts de la Chartreuse puis par les pluies de la semaine dernière. "On a eu une première purge de façon un peu naturelle, avec des chutes de pierres mais qui fragilise énormément la zone et qui met donc en péril toutes les personnes qui passent", explique Anne Gérin, vice-présidente chargée de la sécurité au département de l'Isère.

Couper les arbres et faire tomber les cailloux

L'idée c'est donc d'anticiper et de faire tomber manuellement les arbres, qui continuaient de se consumer après l'incendie, et les pierres qui ne sont plus tenues par de la végétation, pour éviter des éboulements et donc des accidents. Un géologue a d'abord étudié la zone et identifié la parcelle la plus à risque, en face de l'accès à la déchèterie et à la ressourcerie. Sur cette portion, la falaise est vraiment au bord de la route, une route empruntée par environ 6 000 véhicules par jour en moyenne. "On commence donc à abattre les arbres qui sont morts, on débroussaille et on fait tomber les cailloux", raconte Anne Gérin.

Ces travaux doivent normalement durer trois jours au total, jusqu'à ce mercredi 24 août. Un point étape est tout de même prévu ce mardi midi pour évaluer l'avancée des travaux. Si besoin, la départementale 1075 sera fermée plus longtemps. Mais si ça a bien avancé, la route pourrait rouvrir plus tôt.