VIDEO - Les habitués retrouvent la route entre La Teste-de-Buch et Biscarrosse

C'était une réouverture attendue. La départementale D 218, reliant La Teste-de-Buch à Biscarrosse est à nouveau accessible au public depuis ce samedi 17 décembre 2022. Elle était fermée depuis le gigantesque incendie qui avait ravagé 7.000 hectares de pins en juillet, et les campings le long de la dune de Pyla. Il n'est autorisé de s'arrêter qu'au parking de la plage du Petit Nice, les autres accès à l'océan restent barricadés.

Un retour difficile

Ce samedi nombreux étaient les riverains Girondins à s'empresser de retourner sur les lieux et longer cette route. "C'est un spectacle de désolation, lâche David, c'est prenant j'avais l'habitude de prendre cette route. C'est la première fois que je la reprends, c'est choquant. Mais c'est comme ça. La forêt va repousser." Venue sur la plage du Petit Nice avec son mari, Martine est aussi déboussolée. "C'était si beau, si vert. Maintenant c'est marron, c'est gris le long de la route", décrit-elle. Et de rajouter : "on est quand même surpris que tout une partie soit restée intacte, mais le reste ça ressemble plus à ce que c'était. On ne se reperd plus."

loading

Marie a beaucoup de souvenirs sur cette plage du Petit Nice. "C'est d'autant plus choquant vu de la route que vu de la plage. De la route on voit des paysages qu'on n'avait jamais vu avant. Par exemple on voit l'océan, ça n'était pas le cas avant ! Mais on est content de pouvoir enfin à nouveau se balader ici", réagit-elle.

"Ça fait mal au coeur"

Au bord de cette route, l'état désolant des campings en bas de la dune du Pyla qui ont été ravagés par les flammes attirent quelques passants. "On vient de Charente-Maritime, et on était dans coin. Donc on s'est arrêté aux Flots Bleus, le camping du film ça fait 45 ans que je n'étais venu. On est venu se rendre compte, ça fait mal au cœur de voir tout ça brûlé", explique Martial avec son ami Patrick. "Ce qu'ils peuvent ressentir ceux qui étaient au camping. Ce qu'ils ont vécu ça doit être terrible, je suis aussi campeur mais à Soulac, on se dit que ça pourrait être nous aussi." Les travaux de reconstruction des cinq campings ont commencé le mois dernier. Les directeurs espèrent une réouverture pour l'été prochain.

Enfin, reprendre cette route est aussi l'occasion de passer devant le pare-feu géant en approchant de Biscarrosse. Des pins avaient été détruits sur 5 kilomètres de long et jusqu'à 300 mètres de large pour tenter de limiter la propagation du feu et éviter qu'il n'entame la forêt landaise.

Le pare-feu entre la Gironde et les Landes s'étend sur 5 kilomètres. © Radio France - Tristan Barraux