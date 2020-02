Ils ont égayé les communes pendant les fêtes, ils serviront désormais à nourrir la terre et limiter l'arrosage : environ 600 sapins de Noël sont broyés cette année dans seize communes creusoises.

VIDEO. Les sapins de Noël creusois broyés pour faire du compost et du paillage

La Celle-Dunoise, France

Un à un, les sapins sont insérés dans le broyeur. A la sortie, un gros tas de broyat qui sent bon le résineux. Pour la huitième année de suite, Evolis 23, le syndicat mixte d'aménagement durable creusois, renouvelle son opération de broyage des sapins de Noël.

En 2020, seize communes se sont inscrites à ce service gratuit, soit trois de plus que l'an dernier : Anzême, Bonnat, Chamborand, Châtelus-Malvaleix, Fresselines, Jalesches, La Celle Dunoise, La Cellette, la Souterraine, Peyrabout, Sardent, Saint-Dizier-les-Domaines, Saint-Laurent, Saint-Sulpice-le-Dunois, Saint-Yrieix-les-Bois et Saint-Fiel.

Grâce à cette opération, les sapins de Noël commencent une deuxième vie, se réjouit Michel Minaret, l'adjoint au maire en charge des espaces verts à La Celle-Dunoise :

On s'en sert en paillage dans nos plates-bandes pour empêcher les mauvaises herbes de pousser garder l'humidité des sols, cela permet de limiter l'arrosage. Une partie est également utilisée pour faire du compost dans nos parterres et nos jardinières.

600 sapins broyés cette année

Seule précaution à prendre : ne pas utiliser le broyat de sapins pur, mais le mélanger avec d'autres types d'arbres, car les résineux sont naturellement très acides.

Plus de 600 conifères seront broyés cette année grâce à cette opération. Evolis 23 broie également les sapins apportés par les particuliers en déchetterie, "mais cela génère plus de transport, on préfère ces points de collecte commune par commune pour faire du broyage en circuit-court", précise Aurélie Helis, ambassadrice prévention à Evolis 23.

Pour les particuliers qui veulent valoriser leurs déchets forestiers, Evolis 23 propose aussi un service payant de broyage à domicile. Contact : 05 55 89 86 06 ou relationusagers@evolis23.fr