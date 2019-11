VIDÉO - Lewis, le koala symbole des incendies meurtriers en Australie

Il avait été sorti des flammes par une courageuse Australienne. Emmitouflé dans un manteau, emmené en urgence à l'hôpital spécialisé pour koala de Port Macquarie, Lewis n'a pourtant pas survécu à ses blessures. Il devient le symbole des incendies dévastateurs qui frappent l'Australie.

Un million d'hectares partis en fumée

Les incendies qui ont déjà ravagés plus d'un million d'hectares de végétation depuis le début du mois de novembre, a détruit plus de 80% de l'habitat naturel des koalas d'après la Fondation australienne du koala. Quand ils ne sont pas eux-mêmes victimes directs des flammes, ils ne peuvent plus se nourrir d'eucalyptus et meurent de faim. L'hôpital pour koalas de Port Macquarie a mis en place une cagnotte pour sauver ces animaux.