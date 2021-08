VIDÉO - Loire : le refuge pour animaux de Saint-Martin-la-Plaine recueille trois panthères

L'association "Tonga Terre d'accueil", qui recueille des animaux sauvages dans son refuge de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire, a de nouveaux pensionnaires : il s'agit de trois panthères, prénommées Simba, Shadow et Lady.

Capture d'écran You Tube.

De nouveaux pensionnaires au refuge pour animaux de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire. L'association "Tonga Terre d'accueil", qui recueille les animaux sauvages depuis 2008, a récupéré trois panthères. Des félins cédés à l'association par des particuliers du Nord de la France qui détenaient les animaux sans autorisation.

Un frère, une sœur et leur père

Les trois panthères sont donc arrivées ce mardi 3 août dans la Loire : Simba, un mâle de 2 ans, sa sœur Lady, qui est une panthère noire (il s'agit comme pour le tigre blanc d'une mutation génétique), et leur père Shadow, âgé lui de 8 ans.

Le mélanisme, un camouflage très efficace

Dans un communiqué, l'association rappelle que dans la nature, le mélanisme (nom de la mutation génétique qui donne cette couleur noire) "est plus fréquent chez les panthères des forêts humides d’Asie que celles d’Afrique," et que "c’est un camouflage très efficace dans les forêts." Selon l'association, les panthères ont été très calmes pour le transfert. Simba et Shadow ont été réunis dès mercredi matin. Les trois félins découvriront bientôt leurs extérieurs.

L'association "Tonga Terre d'accueil" en profite aussi pour rappeler qu'elle fonctionne grâce aux dons, qui permettent le fonctionnement du refuge, qu'il s'agisse de nourriture, de frais vétérinaires ou de frais de prise en charge de nouveaux pensionnaires.