VIDÉO - Mais quels sont ces oiseaux migrateurs aperçus par centaines dans le ciel en Lorraine ?

En levant le nez vers le ciel lorrain, en ce mois de novembre, on serait tentés de fredonner "Par-dessus l'étang / Soudain j'ai vu / Passer les oies sauvages", issu de la chanson "Le Chasseur" de Michel Delpech. Des centaines d'oiseaux migrateurs traversent notre région en ce moment, reconnaissables par leur formation en pointe et leurs cris stridents. Sauf qu'il ne s'agit pas du tout d'oies sauvages ! Ce sont des grues cendrées, venues d'Europe de l'Est, à la recherche d'un territoire plus doux pour l'hiver. Elles se différencient des oies par leurs longues pattes visibles pendant leur vol.

Et si vous avez l'impression d'en voir plus que d'habitude au-dessus de nos têtes, c'est normal. Depuis plusieurs décennies, les grues cendrées s'arrêtent de plus en plus longtemps en Lorraine. "Avant, elles continuaient d'aller vers le Sud-Ouest. Elles s'arrêtaient en halte pendant dix ou quinze jours chez nous", explique Vincent Robert, membre de la Ligue de protection des oiseaux de la Moselle. "Au fur et à mesure que le temps a passé, que le réchauffement climatique a fait son oeuvre, elles ont décidé de rester sur ces sites qui n'étaient que des sites de passage avant."

Une migration décalée

Car ce n'est pas une surprise : le climat en Lorraine s'est considérablement adouci depuis plus de trente ans. "Pour les grues cendrées, les conditions hivernales en Lorraine sont bien meilleures qu'avant", continue le spécialiste. "Il fait beaucoup moins froid, les sols sont moins gelés, donc elles peuvent facilement se nourrir pendant tout l'hiver ici. Autrefois, ce n'était pas le cas."

Autre impact de ce changement climatique : le décalage dans le temps de la migration de ces grues cendrées. "Il y a eu relativement peu de migrations en octobre parce qu'il faisait encore doux, non seulement chez nous en Lorraine mais aussi dans toute l'Europe", détaille Vincent Robert, de la LPO de la Moselle. "Maintenant que les conditions climatiques commencent à devenir un peu plus hivernales, on voit un espèce de rattrapage, des grues qui ne sont pas parties en octobre et qui partent maintenant." Ces grues cendrées retourneront dans les pays de l'est de l'Europe une fois les beaux jours revenus.