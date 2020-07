VIDÉO - Un marlin observé dans le port de la Pointe Rouge à Marseille

On l'appelle "poisson pique" : c'est un gros poisson qu'il est plutôt fréquent d'observer en Italie, mais il est beaucoup plus rare en France. Le marlin peut mesurer jusqu'à 2 mètres 40, et atteindre les 110 km/h. C'est l'un des poissons les plus rapides en mer, et un redoutable chasseur. Ce lundi matin, des plongeurs de l'association Septentrion Environnement ont pu en observer un, qui nageait tranquillement en surface, dans le port de la Pointe Rouge à Marseille.