VIDEO - Meurthe-et-Moselle : les écoliers sauvent des grenouilles et crapauds

Des centaines et même des milliers de grenouilles, crapauds, salamandres et autres tritons sont sauvés actuellement en Meurthe-et-Moselle. C'est la saison des amours pour ces espèces qui migrent vers des plans d'eau afin de se reproduire. Seulement sur leur chemin, il y a souvent des routes... Pour leur éviter de se retrouver sous les roues des voitures, des associations de protection de l'environnement les capturent et les transportent en toute sécurité vers les points d'eau.

Une opération "sauvetage" qui dure un peu plus d'un mois et à laquelle des écoles de Meurthe-et-Moselle sont associées. C'était le cas ce jeudi 9 mars de l'école maternelle du Val des Faulx à Custines. Deux groupes de 16 enfants se sont rendus à l'étang de Bellefontaine, à Champigneulles - un site classé "Espace naturel sensible" - accueillis par des animateurs de l'association La Compagnie des Anes (Eulmont) et le Centre de protection et d'initiative à l'environnement de Nancy-Champenoux.

Comment les amphibiens sont-ils sauvés ? Des filets installés le long de la route les empêchent de traverser et les petites bêtes se retrouvent bloquées pendant la nuit dans des seaux enterrés. Le matin suivant, elles sont comptabilisées avant d'être relâchées dans l'eau. L'an passé, plus de 12 000 amphibiens ont ainsi été sauvés près de l'étang de Bellefontaine.

Des 3-4 ans très intéressés par les petites bêtes sauteuses ! © Radio France - Isabelle Baudriller

Plusieurs centaines de grenouilles et crapauds ont été sauvés ce jeudi 9 mars © Radio France - Isabelle Baudriller

L'action sera ouverte aussi aux familles à trois dates :

samedi 11 mars à l'étang de Vandeléville de 9h à 11h (rendez-vous au bout de la rue de l'Etang)

dimanche 19 mars à l'étang de Bellefontaine à Champigneulles de 9h à 11h (rendez-vous à l'arrêt de bus Bellefontaine, rue du Pont des Vaches)

samedi 25 mars au vallon de la Moulaine à Haucourt-Moulaine de 9h à 11h (rendez-vous au parking du centre de loisirs, au bout de la rue Saint-Eloi)