VIDÉO - Murs en paille, panneaux solaires : une école "écolo" se construit à la Talaudière

Les camions de chantier sont encore nombreux dans ce qui sera la cour de l'école mais le bâtiment prend de plus en plus forme. La future école élémentaire de la Talaudière (Loire) est en construction et doit être prête pour la rentrée 2023. Elle s'annonce comme une innovation majeure en termes d'environnement.

Finis les murs en béton ou les poutres en métal : cette nouvelle école fait place à des matériaux naturels. "Ici, nous avons des murs en terre crue, désigne Vincent Danière l'architecte sur la façade. Nous avons aussi des matériaux en bois et en paille, qui viennent des forêts et des champs à côté d'ici."

Un projet vertueux

Cette école remplacera l'école Victor-Hugo, devenue une passoire énergétique. Alors que dans le nouveau bâtiment, l'isolation est très bonne . On le sent dès qu'on entre dans le bâtiment : il fait frais quand le soleil chauffe dehors.

Le gros plus, c'est aussi que l'école va être plus qu'autonome en électricité grâce à plus de 1000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur le préau : "C'est une grosse installation, beaucoup plus que ce dont l'école a besoin et ça a été calculé pour être auto-consommé dans tous les bâtiments publics à proximité, comme la mairie", explique Vincent Danière.

À la pointe d'un futur éco-quartier

Pour faire des économies d'énergie, des puits de lumière sont creusés dans les plafond, un récupérateur d'eau de pluie et une chaudière au bois seront installés. Il y aura de l'herbe dans la cour pour éviter de capter trop de chaleur.

Huit classes sont prévues dans ce bâtiment, ainsi qu'une salle de restauration et un accueil périscolaire. La maire de la Talaudière, Ramona Gonzalez-Grail, espère que cela attire même davantage de familles : "Quand il y a une construction neuve, cela attire souvent des élèves supplémentaires et notre objectif est vraiment de garder nos enfants et nos classes, parce que c'est l'avenir !"

Faire des émules

Tout comme ce bâtiment, dont le chantier coute 5 millions d'euros, et qui pourrait faire des émules dans d'autres communes. Des maires des alentours ont prévu de visiter la future école pour s'inspirer des procédés écologiques pour de futures constructions.

Le bâtiment de l'ancienne école sera détruit pour construire une maison médicale et agrandir le parking ; à côté, le bâtiment d'accueil périscolaire deviendra un pôle artistique avec école de musique et harmonie.