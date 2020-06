VIDEO - Naissance d'un bébé dauphin au parc animalier de Port-Saint-Père

Cela faisait un an que l'équipe de Planète Sauvage attendait ce moment. Un bébé dauphin est né lundi 8 juin dans le bassin réservé à sa mère pour l'occasion. Un événement puisque la maman ne met au monde un petit seulement tous les 4 ans. Le responsable scientifique du parc animalier de Port-Saint-Père, Martin Boye revient sur cet accouchement : "nous avons suivi toute la gestation (12 mois) avec des échographies régulières. Cela s'est accompagné de prises de températures dans les derniers jours. Une baisse de la température nous a indiqué que la naissance était imminente." Et c'est lundi à 17h10 que le petit est né. Amtan, déjà maman, a aidé son bébé à nager, à respirer, avant de l'allaiter environ 3 ou 4 Heures après la naissance.

La naissance du bébé dauphin en vidéo

Six mois de tranquillité avec sa mère dans un bassin réservé

"A la naissance, le bébé dauphin a un aspect incroyablement fragile et malhabile et en quelques heures, les choses s'installent" poursuit Martin Boye "En à peine une semaine, il a déjà pris du poids , il est plus musclé. Sa nage est beaucoup plus assurée. Sa mère le laisse nager environ une minute, une minute trente, sans intervenir." Mais les semaines et les mois à venir seront décisifs : "On va le laisser avec sa mère, sans être trop intrusif . On va être très vigilant à ne pas déranger cette relation pour que le bébé soit très protégé par sa mère. A partir du 6ème mois, le petit est robuste. L'étape suivante, ce sera sa présentation aux autres dauphins. "On va attendre qu'il soit assez costaud pour participer aux jeux des autres jeunes dauphins, parce que c'est le quatrième né ici. Les jeunes sont joueurs et on sera très vigilants à ce moment là."

Les visiteurs peuvent apercevoir le bébé depuis les gradins de la cité marine. Un bébé qui s'appelle... ? Il n'a pas encore de nom. L'équipe y réfléchit, mais va mettre les visiteurs à contribution pour l'aider à choisir.