VIDEO - Nouvelles extinctions de vitrines pour lutter contre la pollution lumineuse à Montpellier

Le 9 octobre dernier avait lieu le Jour de la Nuit, une opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. En écho à cet événement important, à Montpellier, dans la nuit de mercredi à jeudi, 16 montpelliérains ont parcouru la ville en éteignant les enseignes restées allumées illégalement et en recouvrant les publicités éblouissantes. Cette manifestation organisée par Anv-Co21 Montpellier, visait à sensibiliser au problème de la pollution lumineuse

Entre 23h et 1h du matin, ce sont les enseignes de 28 commerces de l'Ecusson qui ont été éteintes, et 13 panneaux de publicités lumineux qui ont été blanchis. Sur la Métropole de Montpellier, les enseignes, les vitrines et les publicités installées sur le domaine privé doivent rester éteintes entre 23h et 7h du matin, mais cette législation ne concerne pas encore les publicités installées sur le domaine public. le groupe ANV-Cop 21 demande à ce que la réglementation soit élargie à toutes les enseignes lumineuses. Michaël Delafosse le président de la Métropole de Montpellier s'y était engagé au travers du Pacte pour la Transition.

Les militants rappellent que les enseignes sur le domaine privées doivent être éteintes la nuit - Anv-Cop 21

Des affichettes expliquant l’action et les conséquences de cette pollution lumineuse en s’appuyant sur le récent rapport du GIEC ont également été apposées sur les différents supports

Le mouvement citoyen rappelle que, la pollution lumineuse constitue une nuisance à plusieurs égards :

● elle constitue un gaspillage énergétique, qui se traduit par des déchets nucléaires et des émissions de carbone supplémentaires ;

● elle perturbe aussi bien la faune que la flore : la faune en modifiant les trajectoires des oiseaux migrateurs et des chauves-souris et en décimant les insectes (2e cause de mortalité après les pesticides); la flore en retardant la chute des feuilles et en perturbant la pollinisation nocturne par les papillons de nuit ;

● elle a un impact sur la santé humaine puisqu’elle crée des troubles du sommeil entraînant une baisse de production de mélatonine, pourtant vitale au bon fonctionnement de notre organisme.