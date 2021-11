Près d'une semaine après la mort d'une ourse en Ariège, tuée par un chasseur lui-même gravement blessé, la tension ne faiblit pas dans les Pyrénées, sur la présence de l'animal. Pro et anti-ours se sont affrontés sur France Bleu Occitanie.

VIDÉO - Ours dans les Pyrénées : débat houleux sur France Bleu Occitanie

Comme toujours, les mots ont été forts ce jeudi 25 novembre. En direct dans la matinale de France Bleu Occitanie, les opposants et les partisans de l'ours dans les Pyrénées se sont affrontés verbalement, sans pour autant trouver de point d'entente pour sortie de la nouvelle crise que traverse le massif, après l'accident de samedi dernier à Seix (Ariège). Une ourse a été tuée, et un chasseur gravement blessé.

Le vice-président de l'association Férus (pro-ours), Patrick Leyrissoux, était opposé à Philippe Lacube, président de la chambre d'agriculture d'Ariège, et anti-ours depuis toujours.

Patrick Leyrissoux a regretté que l'ours soit "systématiquement diabolisé". Le vice-président de l'association de protection des animaux estime que "la cohabitation est totalement possible".

L'éleveur Philippe Lacube, lui, décrit une situation "invivable". Et l'Ariégeois ne supporte pas qu'on lui donne des leçons : "entendre que nous ne savons pas nous adapter, que nous sommes les idiots du village, c'est un mépris pour les populations locales".

Le président de la chambre d'agriculture réclame "une régulation, un retrait des ours les plus farouches, les plus voraces. Après l'Etat se débrouille. C'est lui qui les a mis, il les met où il veut".

Le vice-président de l'association Ferus rejette l'idée : "on ne régule pas une population qui est dans une phase critique d'extinction".