VIDEO - Ours dans les Pyrénées : "pas de retrait envisagé à cette date" selon le préfet délégué

Il n'y aura ni réintroduction ni retrait d'ours dans les Pyrénées, a affirmé Jean-Yves Chiaro, ce mardi 14 décembre sur France Bleu Occitanie. Le préfet délégué a été nommé au moment de l'accident de chasse le mois dernier à Seix (Ariège). Une ourse a été tuée par un chasseur, lui-même gravement blessé. Le haut fonctionnaire dit vouloir mener la concertation, sur ce sujet épineux dans les Pyrénées.

Quel est votre rôle, sachant qu'il y a déjà le préfet de région qui qui gère le groupe "pastoralisme et ours" ?

Pour bien bien préciser les choses, je veux rappeler que ma nomination était actée bien avant l'accident dramatique de Seix le 20 novembre dernier. Je suis arrivé d'ailleurs le dimanche 21, et c'était prévu depuis plusieurs semaines, le temps de mettre en place la mission. Donc, ma mission est, auprès du préfet coordonnateur, aussi préfet de la région Occitanie et préfet du Massif, de renforcer le dialogue entre tous les acteurs qui interviennent dans ce dossier.

Avez-vous des compétences particulières sur l'ours ?

Je crois que c'est le travail habituel des préfets et des sous-préfets d'assurer des concertations, des conciliations dans leur arrondissement, dans leur département, sur des sujets les plus divers et sans avoir spécialement des compétences techniques. Evidemment, dans ma mission, je m'appuie sur les services, notamment de l'Etat, qui suivent ce dossier depuis très longtemps. La direction de l'agriculture, la DREAL, l'Office français de la biodiversité (OFB), etc.

Ce sont eux les techniciens, et moi, j'ai une mission d'aller vers les acteurs et de les écouter, d'entendre leurs propositions, leurs suggestions, et de voir enfin comment, dans ce dossier, on peut prendre en compte les demandes des uns et des autres, c'est à dire le développement du pastoralisme et la protection de l'ours sur le massif des Pyrénées.

Est-ce que que la dangerosité de ces ours bruns est à réévaluer dans les Pyrénées ?

Je crois qu'elle n'a jamais été ignorée. Il y a eu ce malheureux accident, très malheureux, mais tout le monde sait que l'ours est sans doute l'animal terrestre le plus costaud. Et donc il est forcément par nature dangereux quand il est dérangé, quand il est menacé.

A Seix, le chasseur a réellement été menacé ?

Il y a une enquête judiciaire et je ne vais pas l'évoquer. C'est sous l'autorité de la procureure de Foix. La dangerosité de l'ours est connue parce que c'est un animal puissant, costaud, très, très fort.

Il n'est pas devenu plus dangereux qu'il ne l'était il y a encore quelques années ?

Je pense que personne ne peut faire une échelle de gradation de la dangerosité.

Sur le constat, en tout cas, le nombre d'attaques a vraiment baissé dans les Pyrénées ?

Les chiffres sont précis, sur les dix premiers mois de l'année, il y a eu 488 attaques en 2021 contre 661 en 2019. Donc moins 25% sur deux ans. Donc, c'est un constat. Ca ne se nie pas, ce sont les constats réalisés sur le terrain par les agents de l'OFB et les déclarations des éleveurs ou des bergers qui voient les attaques, donc.

Mais l'important, ce n'est pas le nombre d'attaques. C'est comment on peut concilier la présence de l'ours et le développement du pastoralisme.

La présidente du département de l'Ariège, Christine Téqui, a réclamé a minima une régulation de la population des ours dans les Pyrénées. Vous lui dites oui ou non ?

Ce n'est pas la stratégie. Y'a pas de régulation. Le préfet l'a annoncé, et redit encore récemment, il n'y aura pas de réintroduction prévue. On fait le constatde qui est sur le territoire et on regarde comment arriver à cet équilibre.

Aucun ours ne sera retiré des Pyrénées ?

D'abord, les ours vont et viennent entre les Pyrénées françaises et espagnoles, mais il n'y a pas de retrait qui est, à cette date, envisagé.

Justement, combien d'ours dans les Pyrénées actuellement ?

64 identifiés sur le Massif, mais sur les deux versants. Donc, c'est une population qui apparaît stable. C'est assez difficile à la suivre de près au jour le jour. Mais l'OFB, notamment, fait des relevés, des indices, des poils, et identifie les ours.