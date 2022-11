VIDEO - Petit pin deviendra bois, le reportage sur le cycle de vie du pin maritime

Ce vendredi 25 novembre, France Bleu consacre une journée spéciale aux arbres et à nos forêts. Pour mieux comprendre les enjeux et rencontrer celles et ceux qui les entretiennent, voici la série "Petit pin deviendra bois". En 4 volets, suivez le cycle de vie du pin maritime de la graine à la grume.

Graines et plants en pépinière

Le début du cycle de vie pour un pin maritime, c'est la pépinière. Pour savoir comment une graine issue d'une pigne de pin va donner un plant, direction Moulis en Médoc dans la 1ère pépinière forestière de France où près de 20 millions de plants sont produits chaque année.

► préparation du plant en pépinière

Plantation en plein terre

A Avensan, en Gironde, les équipes d'Alliance Bois et Forêts travaillent sur une parcelle qui a brulé en 2021. Préparation du sol avant de passer au reboisement en pin maritime avec des plants fraichement issus de la pépinière.

► reboiser une parcelle

L'éclaircie d'une parcelle

Pour se développer, le pin maritime a besoin de lumière. Il est donc nécessaire de prélever les arbres malades et chétifs pour que le reste de la parcelle puisse pleinement prendre de l'ampleur. Pour les forestiers, cela revient à faire une éclaircie.

► le pin maritime, "une essence de lumière"

L'abattage du pin maritime

50 ans après avoir été planté, le pin maritime est arrivé à maturité. C'est le temps de la récolte, de l'abattage de l'arbre et de sa transformation en bois de menuiserie, charpente, palette, papier, carton...

► Comment et pourquoi abattre des pins de plus de 50 ans