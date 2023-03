VIDEO - Pirou : la dune fragilisée après les dernières grandes marées

« On a rarement vu ça » témoigne la maire de Pirou Noëlle Leforestier en allant constater les dégâts sur la dune de la commune. Le dernier épisode de grandes marées qui vient de s’achever a été particulièrement violent « avec du vent et des courants qui d’habitude viennent moins du sud ».

VIDEO - La dune de Pirou fragilisée : ''il y a urgence" alerte la commune

La dune en a fait les frais. Depuis le dernier réensablement il y a deux ans, elle a été grignotée par la mer sur une quinzaine de mètres, constatent les élus, qui s’inquiètent désormais pour une partie des habitations de Pirou-Plage.

"Si on ne recharge pas en sable, on va à la catastrophe"

« Le cordon dunaire est tellement faible que si on ne recharge pas tout de suite en sable, on va à la catastrophe. La mer attaque de telle manière qu’elle est en train de pénétrer dans la dune. A terme, on risque de la retrouver au centre de Pirou-Plage », alerte José Camus-Fafa, adjoint au maire de Pirou en charge de l’urbanisme.

La commune va sensibiliser ce lundi des élus locaux et de la préfecture afin de trouver une solution pour renforcer le plus rapidement possible la dune. Une solution en urgence en attendant, espère la mairie de Pirou, la mise en place de dispositifs plus efficaces de lutte contre les effets de l’érosion.