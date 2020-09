VIDEO -" Plutôt que les éoliennes terrestres, je préfère les éoliennes marines", Sophie Auconie, députée 37

En Touraine, les éoliennes coûtent trop chères au regard de ce qu'elles apportent en terme d'énergie. Voilà la position de Sophie Auconie membre d'une commission d'enquête parlementaire sur le coût, l'efficacité énergétique et l'impact environnemental des énergies renouvelables. Son rapport sera présenté cet après-midi devant les élus de la communauté de communes Loches Sud Touraine par le président de cette commission, le député LR du Vaucluse Julien Aubert.

_"_Il faut aller dans le sens de la transition énergétique, mais il faut les bons équipements aux bons endroits. A ce sujet, nous sommes réservés sur l'intérêt des éoliennes terrestres. Car leur rapport coût d'investissement / rendements ne nous parait pas satisfaisant dans des zones comme les nôtres, en Touraine où le vent n'est pas suffisant.

Par ailleurs, cet investissement très élevé est quasiment totalement financé par les fonds publics et en plus il n'y a pas de filière éolienne en France. Les éoliennes terrestres ne sont pas la priorité. Privilégions plutôt les éoliennes marines au rendement dix fois supérieurs et sans aucune pollution visuelle.

Développons aussi d'autres énergies renouvelables. Comme la méthanisation, nous sommes dans un secteur agricole. Je pense aussi à la _géothermie, au photovoltaïque_".