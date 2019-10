VIDÉO - “Pour 10 jours de canicule, les glaciers perdent jusqu’à un mètre d’épaisseur”

Le constat fait froid dans le dos. D’ici à 2100 “tous les glaciers en dessous de 3 500 mètres risquent de disparaître complètement”, selon Christian Vincent, chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement (IGE-Grenoble). Il était l'invité de France Bleu Isère ce vendredi matin.

Grenoble, France

"Selon nos simulations, d’ici à 2100 la Mer de Glace (à Chamonix, ndlr) perdrait 80 % de sa superficie et le glacier d’Argentière devrait disparaître” prévient Christian Vincent. Ces estimations sont basées sur le scénario “le moins catastrophique”, avec une augmentation des températures modérée : + 3°. Le glaciologue de l’IGE de Grenoble est formel : selon ce même scénario “tous les glaciers en dessous de 3 500 risquent de disparaître complètement”. Depuis notre entrée dans le XXIème siècle on observe des déficits de plus en plus grands : “les sept ou huit années les plus déficitaires se sont déroulées après 2000 avec une accélération des fontes de la glace estivale”.

“On peut avoir 10 à 12 cm de fonte par jour”

Le bilan de masses est négatif pour les glaciers sur l’année 2018-2019 : “on a perdu beaucoup d’épaisseur”. “Un bilan de masse annuel”, n’est rien d’autre que la différence entre l’accumulation de neige en hiver et la fonte de cette dernière en été. Pour Christian Vincent “les neiges hivernales sont au niveau des normales pour l’hiver 2018” ; en revanche les glaciers ont été fortement impactés par les canicules estivales. Sans surprise, en période de forte chaleur la fonte s’accentue en haute montagne. “On peut avoir 10 à 12 cm de fonte par jour”, explique le glaciologue. Pour 10 jours de canicule, les glaciers peuvent donc perdre jusqu’à un mètre d’épaisseur.

En conséquence , “l’hydrologie des rivières à long terme devrait être modifiée”. En juillet et août, le débit des rivières devrait drastiquement diminuer. Des risques d’origines glaciaire sont également à craindre : “on voit déjà apparaître des lacs proglaciaires”, souligne Christian Vincent. Ces lacs se forment à cause du recul des glaciers, et parfois ils se vidangent ce qui constitue des risques d’inondations, de glissement de terrain… Autre conséquence de la fonte de nos glaciers : des avalanches de glaces. Pour les glaciers à plus de 3 500 mètres le régime thermique est en train de se modifier. “Ces glaciers sont sous des températures négatives et s’ils descendent sous une température tempérée, des chutes de glaces sont possibles”, détaille le scientifique. Ces avalanches constituent un véritable risque pour les professionnels de la montagne que sont les alpinistes.

