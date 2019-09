VIDÉO : Pour sensibiliser à l'urgence climatique, ils défilent nus à vélo dans Paris

Paris, France

Ils ont bravé l'interdiction de la Préfecture et le froid pour faire passer leurs idées. Une vingtaine de membres de l'association Extinction Rébellion ont défilé à vélo et nus pour sensibiliser à la cause écologique, ce dimanche à Paris. Ils ont effectué plusieurs tours du rond-point place de la Nation, avant de prendre la direction du ministère de la transition écologique, avec musique et chants bien connus des militants écologistes ("plus chauds que le climat"...). Ils ont finalement été stoppés et dispersés par les CRS avant d'atteindre le ministère en groupe.

"On nous écoute plus quand on est tout nus"

Sur le trajet, de nombreux passants étaient interloqués. Souvent souriants, parfois enthousiastes, rarement choqués, certains ont filmé le passage du cortège. "Il faut le prendre sur le ton de la provocation et de l'humour, ça peut marcher aussi", "le message passe tout de suite plus facilement", notent deux habitants du 11e arrondissement. Une militante, qui se fait appeler Ginger, résume : "on a tout de suite vu qu'on nous regardait et nous écoutait plus quand on était tout nus".

À l'origine, l'idée vient de la Fédération Française de Naturisme (FFN) et de l'association pour la promotion du naturisme (APNEL). Ils avaient même déposé le trajet de cette manifestation, qui a été interdite dans la matinée de dimanche par la Préfecture pour "risques de trouble à l'ordre public". Une décision dénoncée par les naturistes, pour qui la loi interdit bien "l'exhibition sexuelle donc d'un acte sexuel, et non pas la nudité", dixit Julien Claude-Pénégry, vice-président de la FFN. Mais il reconnaît que l'idée d'inciter à l'écologie en manifestant nu prend tout son sens "quand on sait que nous militons depuis bien longtemps pour le respect de la nature".

Si on se met à poil, c'est peut-être revendicateur, c'est politique, mais il devrait y avoir beaucoup plus d'actions comme ça pour pousser les gens à se remettre en question