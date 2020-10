VIDÉO - La première mini-forêt de Sarthe plantée pour reboiser en un temps record

Planter 1.300 arbres en moins de 24 heures ? "Le pari paraissait un peu élevé, mais vu le nombre de personnes pour le faire, c'est réalisable", lance Jacky, un des volontaires. En bordure de la jardinerie Truffaut à Saint-Pavace, près du Mans, c'est une mini-forêt qui prend forme, la première du département. Le but : ramener de la végétation rapidement dans un espace urbanisé.

Une forêt adulte en 30 ans

"On utilise la technique de la forêt Miyawaki, explique le chef jardinier Pierre-Hadrien Lagneau. En plantant les arbres très serrés, ça les fait pousser dix fois plus vite que d'habitude. En 20 ou 30 ans, la forêt est pratiquement adulte, alors qu'elle met dans la nature 200 ou 300 ans à s'installer". Une rapidité de croissance dûe à un double effet : les plants vont rivaliser de vitesse pour capter la lumière du soleil et éviter l'ombre de leurs voisins, tout en entrant en "symbiose", avec une forme de communication entre les arbres.

Le but est de laisser la nature reprendre ses droits, sans intervention particulière : "une fois que c'est planté, on ne touche plus à rien, on ne s'en occupe plus, précise Nicolas Rouvres, directeur du magasin. Sur les 1.300 arbres, la nature va faire son oeuvre, certains ne tiendront pas 20 ans... Mais d'autres oui !"

Remède au changement climatique ?

_"_Ces arbres vont ramener une biodiversité incroyable entre les oiseaux, les rongeurs, les insectes utiles et les prédateurs des nuisibles", énumère Pierre-Hadrien Lagneau. "Une forêt Myiawaki, c'est une biodiversité cent fois supérieure à celle qu'on trouve normalement dans des zones urbanisées comme les nôtres", assure Nicolas Rouvres. La vingtaine d'essences choisie pour le projet sont présentes naturellement dans le milieu Sarthois, comme le houx ou les des châtaigniers. Elles ont aussi été sélectionnées pour leur résistance au réchauffement climatique.

"C'est tout l'écosystème qui se remet en place autour de la forêt, lance le directeur du magasin. Quand on a un magasin comme le notre, on a forcément une empreinte carbone. On la compense partiellement au moins avec ce projet". Un intérêt aussi pour la collectivité, avec les retombées positives qui peuvent se faire sentir sur tout un quartier."Planter des forêts Miyawaki en ville permet de revégétaliser des zones trop chaudes, puisqu'on sait que plus il y a d'arbres en ville, plus les températures baissent, conclut Pierre-Hadrien Lagneau. C'est vraiment intéressant pour reboiser et ramener de la vie".