VIDÉO - Présidentielle 2022 : la Fondation 30 Millions d'Amis lance un appel contre la souffrance animale

"Ne restons pas sourds à la souffrance animale !" À six mois de l'élection présidentielle, la Fondation 30 Millions d'Amis lance une campagne choc sur les souffrances infligées aux animaux en espérant pousser les candidats à s'engager concrètement pour y mettre un terme. Chien abandonné, cerf traqué et blessé, cochons entassés dans le camion qui les mène à l'abattoir... Dans un film de Bruno Aveillan intitulé "L'Appel" rendu public ce lundi 8 novembre, on voit des animaux exprimer "leur détresse profonde".

Un cri de détresse qui se heurte à l'indifférence coupable de certains selon Reha Hutin, Présidente de la Fondation 30 Millions d'Amis. "L'abandon, les abus de la chasse, les dérives de l'élevage intensif, la corrida, l'expérimentation animale, l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques... Il est grand temps que les politiques prennent en compte la protection animale dans son ensemble", explique-t-elle dans un communiqué de presse. "Même s'il y a eu récemment des propositions de loi, nous sommes loin du compte. Il faut aller beaucoup plus loin et que les candidats s'engagent dans leur programme pour améliorer le sort de tous les animaux. Nous ne pouvons plus rester sourds à leurs souffrances".

Début octobre, la Fondation 30 millions d'amis avait dénoncé le fait que le Sénat adopte une proposition de loi pour renforcer la lutte contre la maltraitance animale, mais en l'édulcorant de certaines mesures phares.

Une majorité de Français pour l'interdiction de la chasse, selon un sondage

Selon le baromètre annuel commandé par l'association de protection des animaux à l'Ifop *, une majorité de Français (69 %) estiment que les animaux sont mal défendus par les politiques.

D'après ce sondage toujours, 64 % sont favorables à la fin de la vente d’animaux de compagnie par petites annonces et en animaleries pour lutter contre l’abandon et 77 % sont pour l’interdiction de la chasse à courre, rejoignant la proposition du candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, qui souhaite interdire la chasse les weekends et durant les vacances scolaires. 3.325 accidents ont été recensés depuis 2000 en France, dont 421 mortels selon les chiffres dévoilés le 1er novembre par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale de la chasse.

L'étude menée par l'Ifop pour la Fondation indique en outre que 85 % des sondés sont favorables à la fin de l’élevage intensif, 75 % à l’abolition des corridas, 89 % à l’interdiction totale de l’expérimentation animale dès lors que des méthodes substitutives existent et 72 % à la fin de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques.

* Etude menée pour la Fondation 30 Millions d’Amis par l’Ifop du 12 au 13 janvier 2021 auprès d’un échantillon de 1.013 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Représentativité de l’échantillon assurée par la méthode des quotas.