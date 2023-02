VIDÉO - Quand les grues cendrées mènent la vie dure à des agriculteurs du Gard

Quand certains touristes s'émeuvent devant les vols de grues cendrées, certains agriculteurs camarguais sont, eux, soulagés de les voir partir. Depuis quelques années, et leur prolifération massive dans le Gard, ces grands oiseaux gagnent toujours plus de terrain et viennent désormais grignoter le blé dur et le colza lorsqu'ils sont semés à l'automne. On comptait près de 2.000 grues en 2010, elles sont plus de 25.000 désormais à s'arrêter chaque hiver dans le Gard. En cause, le réchauffement climatique mais aussi la nourriture qu'elles trouvent en abondance dans les champs de Camargue.

"Dans la journée, on se relaie pour les faire partir de mon champ"

Cédric Santucci est agriculteur à Saint Gilles, en Camargue. Le seul moyen qu'il a trouvé pour faire fuir ces grues c'est de s'approcher en voiture d'elles et des parcelles où elles sont posées. "Aujourd'hui l'avantage qu'on a, c'est qu'elles sont craintives. Elles s'envolent quand on est à 40 mètres. Dans la journée, on se relaie pour les faire partir de mon champ", regrette celui qui est désormais riziculteur mais aussi céréalier. "C'est un problème que j'ai uniquement car je suis en polyculture, pour pouvoir assez de revenus pour vivre. Avant, avec mes champs de riz, je n'avais pas ce souci", précise-t-il.

"Ce pied, il a pris un sacré coup de bec", constate impuissant Cédric Santucci, agriculteur à Saint-Gilles, après le passage des grues cendrées sur son champ. © Radio France - Yvan Plantey

Trois ou quatre hectares sur 25 hectares de blé

À peine arrivé sur l'un de ses champs, Cédric Santucci ramasse déjà des pieds de blé dur sortis de terre. "Vous voyez ? Celui-là est arraché car elles cherchent, elles cherchent... ce pied il a pris un sacré coup de bec !", se désole-t-il. Sur ses 25 hectares de céréales, trois ou quatre sont endommagés depuis cinq ans.

Il aimerait que la profession fasse corps pour traiter le problème à la racine comme avec des demandes d'effarouchement qui permettent d'utiliser "des canons à gaz, des fusées qui effraient les grues cendrées. Le problème avec ma méthode actuelle de ronde, c'est qu'il faut repasser toutes les heures ". Ces requêtes se font uniquement avec l'accord de la préfecture.