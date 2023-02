VIDÉO - "Quelques éoliennes seront peut-être installées", prédit Pierre Louault, sénateur d'Indre-et-Loire

"Je pense que cette loi va suffisamment loin. Elle permettra aux élus locaux et aux habitants d'être entendus", estime sur France Bleu Touraine, Pierre Louault, sénateur UDI d'Indre-et-Loire. Il était interrogé sur la loi d'accélération des énergies renouvelables , adoptée définitivement par le Parlement en début de semaine.

ⓘ Publicité

La loi a été critiquée par des ONG et acteurs des énergies renouvelables qui dénoncent "une usine à gaz". Les députés écologistes s'émeuvent de leur côté d'un texte "sans ambition". "Il y a toujours un débat entre écologiste et partisans du nucléaire", analyse Pierre Louault. "Ce que je retiens, c'est que cette loi donne la main aux élus locaux. Et si les préfets considèrent que les élus ne prennent pas leurs responsabilités, ils pourront passer en force."

Aucune éolienne en Indre-et-Loire

L'objectif est de porter à 40% la part d'énergies renouvelables dans le mix énergétique français d'ici à 2030. Pour le moment, la France atteint un peu plus de 25%. Et en la matière, l'Indre-et-Loire a du retard. Si la région Centre Val-de-Loire compte environ 600 éoliennes, aucune n'est installée en Touraine. "Il y a une association d'opposants qui est très active", explique le sénateur UDI. "Et puis il est rigoureusement interdit d'installer des éoliennes à proximité des monuments historiques et c'est la même chose près de la Loire". Le val de Loire est en effet classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

A l'avenir, quelques éoliennes seront peut-être installées en Indre-et-Loire prédit Pierre Louault. "Mais je pense surtout que les élus vont faire le choix du photovoltaïque, parce que c'est plus facile à poser. Il y a aussi une obligation pour les propriétaires de parking de plus de 1 500m² de les couvrir avec des panneaux solaires. Tout le monde va aller en ce sens."

Supprimer le régime spécial de retraite des sénateurs

Le sénateur Pierre Louault a également été interrogé sur le projet de réforme des retraites, dont l'examen se poursuit à l'Assemblée nationale. Un texte qui prévoit de s'attaquer aux régimes spéciaux. Mais celui des sénateurs ne serait pas supprimé. Après six ans de mandat, ils touchent une retraite d'environ 2 200 euros bruts. "Je suis pour la suppression du régime spécial des sénateurs", dit l'élu. "Il faut s'attaquer à tous les régimes."