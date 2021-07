VIDEO : Rupture de la digue du barrage à Conflandey

C'est très certainement une conséquence des fortes pluies de ces dernières semaines, à Conflandey en Haute-Saône, une digue a cédé mercredi 28 juillet 2021 en fin de journée sur la rivière « La Lanterne ».

Depuis la rive on voit une brèche de près de 10 mètres de long, l'eau qui se déversait par dessus la digue passe désormais par le trou béant. Conséquence, l'eau n'est plus retenue dans ce déversoir.

Sur cette photo prise avant la rupture, on voit l'eau qui se déverse par dessus le barrage, avec environ 2 mètres entre le niveau haut de la chute et le bas.

Le barrage et sa retenue d'eau avant la rupture de digue - Eric Demesse Conflandey Industries

Cette photo prise sur le pont montre que la retenue d'eau s'est totalement vidée.

La retenue d'eau s'est vidée © Radio France - Jean-François Fernandez

En quelques minutes, le niveau de l'eau a baissé, sur les piles du pont SNCF on voit le niveau qu'atteignait l'eau avant rupture, il est aujourd'hui à environ 80 centimètres en dessous du niveau habituel. Toute la retenue d'eau s'est vidée, et le cours d'eau à retrouvé son lit habituel.

La retenue d'eau s'est vidée, on voit sur les piles du pont le niveau de l'eau 80 cm en dessous du niveau habituel © Radio France - Jean-François Fernandez

Le problème c'est que ce déversoir alimente l'entrepris Conflandey Industries qui a besoin de cette eau pour son process industriel.

Une menace pour le site industriel

La construction de ce déversoir date de 1870, il retient l'eau de la rivière pour alimenter le site de production qui a fêté cette année ses 200 ans d'existence. Pour fonctionner, l'usine Conflandey Industries a besoin de 250 m² d'eau par heure. Comme de nombreux sites industriels historiques, cette usine s'est installée en bord de rivière d'abord pour utiliser sa force motrice, puis son eau.

Ce barrage permet d'amener l'eau jusqu'à une station de pompage au niveau de l'usine. Depuis la rupture, le niveau est descendu, mais semble se stabiliser. Il est aujourd'hui à 1 centimètre seulement du seuil crique, en dessous il ne serait plus possible de pomper, et l'usine serait obligée d'être mise à l'arrêt.

Cette rupture intervient fort heureusement deux jours avant les congés d'été et l'arrêt de la production pour trois semaines. D'ici le 23 août, date de reprise, le directeur du site va tenter de colmater la brèche. Eric Demesse, le directeur explique que s'il le faut il fera venir des enrochement par hélicoptère, car il n'y a aucun chemin d'accès pour arriver à la digue brisée. Elle se situe à l'opposé de la rive de l'usine.

L'usine Conflandey Industries; qui fabrique des fils d'acier ou de cuivre. © Radio France - Jean-François Fernandez

Des travaux de reconstruction très longs

Reconstruire cette digue demandera de longs mois, peut-être même plus d'un an. Avant d'intervenir sur une rivière des études d'impact et environnementales seront nécessaires. Une fois l'autorisation de travaux délivrée il faudra plusieurs mois de travaux.

La digue est propriété de l'entreprise, mais une partie de l'entretien est sous responsabilité de la SNCF.

Sur le pont SNCF de la ligne Paris Bale qui enjambe la Lanterne au niveau du barrage. On voit bien qu'il n'y a aucune route au chemin d'accès à la digue brisée, qui se situe en bas à gauche du pont. © Radio France - Jean-François Fernandez

50 000 tonnes de fil par an

L'usine Conflandey Industries fabrique 50 000 tonnes de fils par an. L'usine compte 250 salariés et environ 40 intérimaires. Depuis le déconfinement, l'activité à repris à une cadence élevée. Le site fabrique des fils en acier ou en cuivre. Ces fils "made in Conflandey" on les retrouve dans des armatures de pneumatiques, dans des câbles de télécommunication sous marins, ces fils vous en avez certainement dans votre cuisine autour de bocaux, on en trouve aussi dans les agrafes des cagettes des primeurs. Enfin, ces fils d'acier, l'usine en fabrique beaucoup pour un gros marché aux Etats Unis pour insérer dans les masques sanitaires, ce sont ces fils de métal qui permettent de donner la forme du nez lorsque vous portez un masque sanitaire.