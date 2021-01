VIDÉO - Savoie : une meute de loups filmée en file indienne en pleine nuit dans la neige

Une meute de loups a été filmée le 20 janvier 2021 à Saint-André (Savoie) par un piège photographique installé par un photographe amateur. Sur les images de Franck Pasquali, on y voit les animaux les uns derrière les autres, dans la nuit noire, dans quelques dizaines de centimètres de neige. On voit nettement les canidés, leur pelage et le reflet de leurs yeux. Les neufs loups avancent lentement et ne sont en rien apeurés puisque l'appareil se déclenche sans intervention humaine, grâce à un capteur qui enregistre de mouvements inhabituels, comme la présence d'animaux. Ils passent même devant l'objectif et se roulent dans la poudreuse.

Les pièges photo ne sont pas installés au hasard mais souvent sur des couloirs de passages fréquents d'animaux. Au total, Franck Pasquali possède douze dispositifs répartis dans le secteur de Modane, en Maurienne. La population en France des loups, espèce protégée, a été estimée à la sortie de l'hiver 2019-2020, "à 577 individus" en France, moyenne d'une fourchette de 474 à 679 loups gris, contre environ 530 à la fin de l'hiver 2018-2019, selon l'Office français de la biodiversité (OFB).