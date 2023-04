VIDÉO - Stade Montois : quand les rugbymen font la promotion du tri sélectif... A leur façon !

Exit le bon vieux ballon ovale. Ici, les rugbymen du Stade Montois manient... Une bouteille plastique pour une touche ou une pénalité. Une poubelle remplace l'équipe adverse lors d'une mêlée. Voilà ce que l'on peut voir sur de très courtes vidéos réalisées par le club et le Sictom, l'organisme chargé de la gestion des déchets pour l'agglomération de Mont-de-Marsan (Landes). Les joueurs se sont prêtés un instant au jeu de l'acting (et leur prestation est à saluer !) pour faire la promotion du tri sélectif au stade. Leur antre vient de se doter de nouvelles poubelles.

ⓘ Publicité

"La poubelle noire, la poubelle jaune, c'était pareil"

Car jusqu'à maintenant, les supporters montois, excellents en tribune, étaient moins investis lorsqu'il s'agissait de se débarrasser de sa barquette de frites dans la bonne poubelle. "Le tri dans le stade, quand on ouvrait un sac noir et un sac jaune, c'était pareil, on ne savait pas qui était quoi" confirme la directrice du Sictom, Stéphanie Gonzalo. Un projet est donc né en 2021, celui d'installer un nouveau dispositif de collecte des déchets, pour inciter le public à trier.

Vous avez donc peut-être remarqué ces nouvelles poubelles, plus nombreuses que les précédentes (30 au total, trois types différents). Mais aussi mieux placées, notamment au pied de chaque tribune ainsi qu'au au niveau des lieux de restauration. Plus visibles. Et pédagogiques, avec le rappel des consignes de tri. "Tout ce qui est reste de nourriture, c'est côté noir, insiste la directrice du Sictom. Sinon, toute la poubelle s'en retrouve souillée". Et dans le jaune, uniquement les emballages.

300 000 tonnes de déchets hors foyer non triés

L'une de ces nouvelles poubelles... Jaune et noire bien entendu. © Radio France - Lise Dussaut

Au-delà du Stade et des vidéos rigolotes, le Sictom soulève un réel problème : une fois sortie de la maison, la population a tendance à perdre le réflexe du tri. Ainsi, on estime à 300 000 tonnes ces déchets dits "nomades" ou "hors foyer" et non triés.

Voilà donc une première étape de faite pour le Sictom, une première infrastructure équipée, pour, peut-être plus tard, aller plus loin. "On va analyser le contenu de ces nouvelles poubelles les prochains mois, révèle Stéphanie Gonzalo. Si on voit que les consignes sont mieux respectées, on pourra le dupliquer à d'autres infrastructures, d'autres clubs, professionnels ou amateurs". A quand une vidéo des joueuses de Basket Landes marquer des paniers avec des bouteilles en plastique ? On lance l'idée...