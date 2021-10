VIDÉO - Sur France Bleu, Philippe Geluck propose d'instituer "un service civil obligatoire et écologique"

Invité de Ma France, l'émission présentée par Wendy Bouchard entre 13h et 14h sur France Bleu, Philippe Geluck, auteur de la célèbre série de bande dessinée Le Chat, a formulé une proposition dans le cadre de notre grande consultation citoyenne, Ma France 2022, en partenariat avec la plateforme Make.org. "Je voudrais que soit institué un service civil obligatoire et écologique pour les jeunes, à la fin des études", a-t-il expliqué précisant : "Il ne s'agirait pas d'un service militaire, mais de proposer aux jeunes - avant qu'ils n'entrent dans la vie professionnelle - de se former à toutes les techniques d'économie d'énergie, de partir dans les campagnes pour aider et travailler avec des agriculteurs bios, afin de mieux comprendre les enjeux qui les concerneront au premier plan demain, eux et leurs enfants."

Écologie et mixité sociale

Philippe Geluck imagine un dispositif "démocratique" qui permette de renouer avec "l'un des intérêts du service militaire qui a été abandonné : la mixité sociale." Selon l'auteur, un tel service civil obligatoire, "vertueux", aurait en outre le mérite de "donner envie à plein de jeunes de faire des métiers" liés à l'agriculture ou l'écologie.