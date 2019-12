VIDEO - Tentative de remettre à la mer un baleineau échoué

Kerlouan, France

L'opération a eu lieu à marée haute ce lundi soir à Kerlouan, au fond de la baie de Guissény dans le nord Finistère : remise à l'eau d'un baleineau échoué dans la matinée, une bête de six mètres de long, pesant entre deux et trois tonnes, selon les Swimrunners du Far west, qui étaient épaulés par Océanopolis et la SNSM.

"Un bel élan de solidarité", se félicite la SNSM de Kerlouan. "Après l'avoir mis et guidé dans le bon sens, nous avons eu le sentiment qu'il nous faisait confiance pour retrouver son chemin...", témoigne l'un des bénévoles "en espérant ne pas le revoir demain sur la côte !"

Malheureusement, c'est bien ce qui se passe ce mardi matin. Le CROSS confirme que le baleineau, épuisé, est revenu, sur la plage du nord Finistère.