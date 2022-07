VIDÉO - "On est à 25% de la fréquentation habituelle" : les bases de canoë drômoises subissent la sécheresse

Avec la sécheresse qui dure depuis la mi-juillet, la Drôme et les cours d'eau du département diminuent à vue d'œil. Cette base de canoë située à Saillans en fait les frais. Finis les biplaces et les longs parcours. En conséquence, elle tourne à 25% de sa fréquentation habituelle.

A cause du faible débit de la Drôme, cette base de canoë a dû réduire la voilure. La sécheresse, qui touche le département depuis la mi-juillet et les rivières et cours d'eau ont baissé en débit. "Ça fait 17 ans que je suis là et je n'ai jamais vu ça", raconte Pierre Capiez, le gérant de Canoë Drôme. Cette situation l'a obligé à s'adapter, lui faisant perdre une grande partie de sa clientèle : "On tourne à 25% de la fréquentation habituelle."

Cinq employés cet été contre vingt-trois d'habitude

Le cadre reste idyllique pour les touristes comme Ralph : "C'était incroyable et impressionnant. L'endroit est superbe mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau." Ce touriste néerlandais a parfois dû s'employer : "À certains endroits, on a dû sortir du canoë pour le pousser mais c'était cool !" Cette année, les biplaces sont restés dans l'entrepôt car ils sont trop lourds pour le faible niveau de la Drôme.

J'étais fatiguée sur la fin donc on a attaché mon canoë à celui de mon papa - Élodie, neuf ans

Elodie a embarqué seule dans un kayak. À la fin c'était un peu dur pour cette Suissesse de neuf ans : "C'était bien mais j'étais fatiguée sur la fin donc on a attaché mon canoë à celui de mon papa." Sa mère reprend : "C'était un peu sport à la fin et il fallait se lever parfois pour pousser le canoë mais on a adoré." Pourtant, Pierre Capiez ne propose plus les longs parcours de 15 kilomètres mais uniquement ceux de six kilomètres. "Sortir du canoë sur un petit parcours, c'est agréable. Sur un long, c'est usant et ça devient une épreuve." À cette baisse d'attractivité s'ajoute donc la baisse de fréquentation. "Et donc on a réduit le nombre de salariés. D'habitude, on tourne à vingt-trois mais là on est péniblement à cinq", se désole ce gérant.