VIDÉO - Tours : comment la ville s'arme face à la chaleur grâce à la nature

À Tours, alors que la vague de chaleur semble atteindre son pic, ce lundi 18 juillet, les travaux se poursuivent en ville pour faire gagner du terrain à la nature. Deux millions d'euros sont investis chaque année pour créer des îlots de fraîcheur et de s'adapter au réchauffement climatique.

La vague de chaleur et les fortes températures qui pourraient atteindre les 40 degrés ce lundi 18 juillet mettent en évidence le besoin de retrouver de la fraîcheur à Tours, à l'heure du réchauffement climatique. La nature joue ce rôle et c'est notamment pourquoi la municipalité investit environ deux millions d'euros par an pour son retour en ville.

Un arbre, c'est cinq climatiseurs

- Betsabée Haas, adjointe au maire de Tours en charge de la nature en ville

À Tours, depuis que les écologistes ont pris les manettes, des milliers d'arbres ont été plantés ou préservés. En 2021, ce sont 1 873 arbres et 8 411 arbustes qui ont été plantés "dans tous les quartiers de la ville".

Récemment, la mairie a abandonné le projet de ligne de Tram boulevard Béranger - pour se reporter sur le boulevard Jean Royer - afin de préserver les arbres. "Il était hors de question que cet alignement soit détruit et on le voit aujourd'hui, sincèrement, il fait 10 degrés de moins", affirme Betsabée Haas, adjointe au maire de Tours en charge de la nature en ville.

"Qui dit réseaux, dit impossibilité de mettre des arbres" - Betsabée Haas, adjointe au maire de Tours en charge de la nature en ville Copier

Les arbres ne peuvent pas être plantés n'importe où. Le long de la rue Nationale par exemple, c'est impossible selon l'élue. "Il y a des réseaux partout [dans le sol], dit-elle. Après, on réfléchit à une idée de canopée avec des mâts et des plantes grimpantes qui permettraient de faire un ombrage".

La désartificialisation

L'été dernier, les cours des écoles Buisson-Molière et Saint-Exupéry-Croix Pasquier ont été désartificialisées et les travaux viennent de commencer, début juillet, dans les cours des écoles Pitard-Ferry et Gide-Duhamel. Le bitume est remplacé par un sol végétal comme des copeaux de bois.

Les travaux en cours dans la cour des écoles André Gide et Georges Duhamel. © Radio France - Paul Sertillanges

La désartificialisation des sols des cours d'écoles coûte 100 euros par mètre carré selon Betsabée Haas. Un tarif qui monte bien plus haut pour les places tourangelles qui ont été végétalisées : "La place Châteauneuf, on est sur du 500 euros le m2", selon l'adjointe au maire.

Plusieurs places ont déjà été végétalisées, comme la place Robert Picou, près de la faculté des Tanneurs. © Radio France - Paul Sertillanges

"Avant il y avait un grand mûrier ici", se souvient Virginie, qui habite depuis 30 ans juste à côté de la place Robert Picou, végétalisée il y a moins de deux ans. "C'est super, vraiment adorable, mignon, mais il n'y a pas assez d'ombre, c'est un coin de passage, regrette-t-elle. C'est joli mais on ne peut plus s'installer, il n'y a pas de banc, ça n'est plus accueillant comme c'était."

Bientôt une aide de l'État

Lors de la précédente vague de chaleur, mi-juin, l'État avait annoncé un plan de 500 millions d'euros pour soutenir la création d'îlots de fraîcheur dans les villes. La mairie tourangelle échange actuellement avec l'administration à ce sujet. "On a bien l'intention de pouvoir être servi à hauteur de nos ambitions", espère Betsabée Haas.