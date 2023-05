VIDÉO - Transhumance en Dordogne : un troupeau de moutons pour lutter contre les incendies d'été

Un troupeau de brebis et chèvres a animé les villages d'Ajat et Limeyrat (Dordogne) ce samedi 20 mai. Deux bergers, accompagnés de leurs deux chiens, ont mené une transhumance depuis Puymège à Ajat pour rejoindre trois kilomètres plus loin, Limeyrat. Le collectif "Revenons à nos moutons" de Thenon en a profité pour mobiliser sur un retour de moutons dans les bois des Causses, en particulier pour débroussailler les lieux avec les étés secs et chauds à venir.

Avant d'être encadrés par le chien patou de protection Rebelle et la chienne de conduite, croisée boxer et berger australien, Sally, et les enfants extasiés des environs, le troupeau a pâturé sur la parcelle de Puymège pendant une semaine. Les brebis et chèvres sont originaires de Bourdeilles, en Périgord vert. Elles ont fait le trajet en cinq étapes, soit autant de jours. L'objectif pour elles est de rejoindre Borrèze, en Périgord noir, avant novembre prochain. Les bêtes vont encore pouvoir profiter de l'herbe et des sols de Condat-sur-Vézère, en Terrassonnais dans les prochaines semaines.

"Tout est grillé"

C'est d'ailleurs à Condat que deux troupeaux de moutons ont pris leurs quartiers. Le collectif "Revenons à nos moutons" espère de la même façon concrétiser son association foncière pastorale libre d'ici la fin de l'année. "Là où j'habite, je domine les Causses, décrit Philippe Rey du collectif, et je vois bien qu'au 15 juillet de l'an passé, avec la canicule, tout était grillé. C'est la première fois depuis peut-être un siècle. Nous n'avions jamais vu ça."

"Alors imagine qu'on craque une allumette dans 3 000 hectares de Causses, difficilement pénétrables par les pompiers, s'interroge-t-il, on imagine le mauvais résultat." Le collectif a déjà réussi à obtenir l'accord des divers propriétaires des bois pour 200 hectares.

Retrouver des truffes et une vue dégagée

"Ce que nous constatons, ajoute Annie Moulinier, également engagée dans le collectif de Thenon, ce sont que les Cosses, nos Cosses que nous avions connu avant nettoyés, nos bois sont envahis de mauvaises herbes. Nous avons perdu les truffes. Notre idée est de nettoyer [les Causses], éviter cet embroussaillement, pour éviter les risques d'incendie, et de redonner vie à ce paysage particulièrement beau." Pour 200 hectares, le collectif devrait trouver un berger et un troupeau d'environ 150 brebis ou chèvres.