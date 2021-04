VIDEO - Trois jeunes phoques retrouvent la mer après deux mois de soin

Osiris, Horus et Erine sont de nouveau dans la Manche. Ce samedi 10 avril, ils ont retrouvé la mer à Yport. Ces trois phoques d'environ quatre mois ont été pris en charge par l'association Chêne à Allouville-Bellefosse, près d'Yvetot. Elle s'occupe de tous les types d'animaux, plus de 2600 en 2020. Les deux mâles et la femelle étaient arrivés en début d'année du nord de la France. La Ligue de protection des animaux de Calais n'avait pas assez de place pour eux. Les phoques ont repris des forces et du poids avant donc de reprendre la mer.