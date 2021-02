VIDEO - Un cèdre de 15 tonnes déraciné sur le tracé de la ligne T2 à Nîmes pour être replanté

80 ans : un âge vénérable pour subir une transplantation. C'est pourtant l'opération qui s'est déroulée ce mercredi matin, route d'Avignon à Nîmes. Le cèdre âgé d'une centaine d'années qui se trouvait sur le rond-point avant le quartier du Chemin Bas a été déraciné avant d'être transporté par convoi exceptionnel jusqu'au Mas Boulbon. Une opération conjointe de la Ville de Nîmes et de la Métropole qui ont souhaité sauver l'arbre. Il se trouvait en effet sur le tracé de la ligne T2 du Trambus.

"C'est une grosse opération du cœur !"

A la manœuvre, Jérome Laithier spécialisé dans ce genre de travail. "On ne l'arrache pas, on va le lever. C'est un arbre qui a été planté il y a une centaine d'années dans une jardinière. Le fond aujourd'hui est à un mètre vingt. L'arbre a été plusieurs fois trituré tout autour pour mettre des réseaux. C'est la chance qu'on a. Les grosses racines ont pu faire des ramicelles. Il a ses chances même si c'est une grosse opération du cœur quand même !"

Après avoir été préparé, l'arbre a donc été soulevé par une grue avant d'être couché et transféré sur un camion plate-forme qui l'a transporté jusqu'au Mas Boulbon. "La chance qu'on a, c'est que la sève n'est pas montante. L'arbre va donc être replanté dans un gros trou et sera arrosé régulièrement. On saura d'ici quinze jours, trois semaines s'il a survécu."

Jérome Laithier, patron de l'entreprise qui a procédé à l'enlèvement du cèdre Copier

Près d'une centaine d'arbres sauvés

Pour sauver cet arbre, le tracé de la ligne T2 du Trambus a été légèrement modifié. C'est ce que souhaitaient la Ville et la Métropole. Au total, c'est près d'une centaine d'arbres qui seront ainsi préservés entre la gare et l'avenue Bir Hakeim. L'opération ce matin a coûté près de 10.000 euros.