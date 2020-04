VIDÉO - Un chevreuil prend un bain de mer dans le Morbihan

C'est une drôle de rencontre qu'a faite cette habitante de Kerjouanno, près d'Arzon dans le Morbihan ce samedi 11 avril. Confinée, Virginie Gourin a eu la belle surprise de découvrir un chevreuil sur la plage qu'elle voit depuis son balcon ! La Morbihannaise s'est rapidement saisi de son téléphone pour filmer la scène.

L'animal, comme seul au monde sur cette immensité de sable, se promène vers l'eau jusqu'à y tremper les pattes. Comme pour se faire à la température, le chevreuil ne bouge pas quelques secondes, puis s'élance tout entier dans l'eau !

"Il est parti loin loin, on avait peur qu’il puisse pas revenir... mais non, après une demi-heure de brasse, il est revenu par les rochers et s’est fait un petit jogging sur la plage" raconte Virginie Gourin en commentaire du post Facebook où elle a partagé la vidéo de l'animal.

Après cette baignade salée, on voit l'animal galoper sur la plage, visiblement très heureux de ce moment rafraichissant. La vidéo a fait un carton sur Facebook, en 24 heures près de 2 000 personnes ont partagé ce "miracle du confinement" comme l'appelle la Morbihannaise.