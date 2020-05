VIDEO : Un documentaire gratuit jusqu'au 11 mai pour alerter sur le niveau des eaux

Ils sont deux kayakistes à alerter sur les niveaux des eaux dans le monde et en Franche-Comté par le biais du documentaire "Rivières sentinelles du changement climatique". Notamment Marlène Devillez, kayakiste haut-saônoise de 31 ans, vice-championne du monde de kayak freestyle 2019 et hydrogéologue à Besançon.

Elle a vu le Doubs changer depuis ses premiers coups de pagaies : "Ca fait 20 que mon conjoint et moi pagayons (...). Avant en Franche-Comté, j'arrivais à trouver des coins pour pouvoir naviguer, avec des niveaux parfaits", explique-t-elle dans le documentaire.

Elle poursuit avec pessimisme : "Maintenant j'ai beaucoup plus de mal à avoir des rivières et des vagues qui fonctionnent. Soit ce sont des crues et c'est dangereux de naviguer, soit il n'y a pas d'eau et je me retrouve dans des rivières asséchées." Une tendance qui s'est confirmée pendant une partie du printemps avec un déficit de pluie proche de 100% dans le Doubs, selon le météorologue François Jobard.

"L'élément déclencheur ç'a a été le Doubs qui était asséché. Avec des gens, et même moi d'ailleurs, qui ne changeaient pas la manière de consommer l'eau. (...) Pour moi ce n'est plus juste un problème de kayak, mais c'est un problème humain."

Marlène Devillez avait déjà évoqué ce problème en octobre 2019, au micro de Julien Laurent dans l'émission 100% Club.