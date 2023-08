VIDEO - Un loup filmé en Sarthe pour la première fois, selon une association

Dimanche soir, le 27 août 2023, un loup aurait été filmé en Sarthe, marquant une première selon l'observatoire du Loup, une association dédiée à l'étude de ces canidés. Une information révélée par nos confrères du Maine Libre . Une vidéo de trop mauvaise qualité pour affirmer avec certitude, à ce stade, qu'il s'agit bien d'un loup, selon l'office français de la biodiversité (OFB), l'organisme gouvernemental en charge d'observer cette faune sur le territoire national.

La vidéo tournée par un couple sarthois

Dimanche soir dernier, un couple résidant dans une maison isolée à Saint Célerin, dans le Nord-Est de la Sarthe, a réussi à capturer en vidéo le passage d'un gros canidé dans leur propre jardin. L'attitude de l'animal a fait tiquer l'habitante, installée sur la commune depuis à peine quinze jours, avec sa famille et leurs neuf chevaux. La taille de l'animal, déjà, bien plus gros qu'un berger allemand ou qu'un husky par exemple, et puis son attitude. Cet étrange chien l'observe, lui aussi, et ne semble pas avoir peur. Alors qu'elle attrape un téléphone pour filmer, il part rejoindre la forêt sans jamais donner l'impression de fuir.

Après une nuit d'inquiétude, Jean-Luc Valérie, chargé de communication à l'observatoire du loup, confirme à cette habitante que cet individu est bien un loup, des traces avaient déjà été retrouvées dans le coin selon cette association : "Il a le dos qui est sombre. Il est plus clair sur les flancs. On voit bien qu'il a une queue assez courte, un peu fournie et avec une belle pointe noire. Un volume en expansion."

Pas de quoi paniquer, selon l'observatoire du loup : les humains ne sont pas une proie pour les loups. "C'est comme les autres animaux sauvages, les chevreuils ou les biches, quand ils voient un homme, ils s'enfuient". Les animaux domestiques comme les chevaux, présents sur la propriété de cette habitante, non plus. L'association préconise cependant de passer le soir le long des clôtures de la propriété, lampe torche en main, pour bien montrer au loup que ce territoire est gardé.

Jean-Luc Valérie souhaite cependant une meilleure prise en charge de la problématique du loup en Sarthe. Selon lui, il faudrait mieux former les agriculteurs notamment, pour protéger les cheptels et éviter les drames. "On ne peut pas attendre, avec le loup, si on tarde trop, on le paye argent comptant". Il faut donc, selon lui, des moyens pour communiquer, enquêter sur le terrain et former les particuliers et les professionnels à cette présence du loup.

"Pas de preuve" de la présence du loup selon l'OFB

Selon l'office français de la biodiversité, l'organisme du gouvernement en charge d'étudier la présence de ces canidés sur le territoire, il n'y a pas de preuve formelle de la présence du loup en Sarthe ou dans les départements voisins.

Régis Gallais, référent régional Pays de la Loire pour le réseau Loup, dirigé par l'OFB, explique que les procédures sont très strictes pour respecter une démarche scientifique, et pour l'instant, il n'y a eu aucun indice attestant à 100 % de la présence de ces canidés : "On n'a pas de photo ou d'analyse génétique de crottes ou de poils, qui nous permette une identification irréfutable. Donc la vidéo qui a été faite, que j'ai pu observer, d'une qualité quand même assez médiocre ne permet pas d'avoir l'ensemble des critères qui permettraient d'être catégorique sur le fait que ce soit bien un loup." Les procédures de vérifications ont cependant bien été déclenchées par l'OFB : "on a vu avec le service départemental pour qu'il essaye de se rapprocher de la personne qui a réalisé cette vidéo pour pouvoir récupérer les éléments et puis étudier avec plus de précision cette observation."

L'analyse de la vidéo va donc bien être faite. Les résultats des analyses génétiques sur des prélèvements déjà réalisés ailleurs sont en cours et devraient être connues dans quelques mois.