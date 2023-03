VIDÉO - Un militant échappe aux forces de l'ordre et grimpe aux arbres contre le chantier de l'autoroute A69

Sur le chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, les militants opposés aux abattages d'arbres et à l'artificialisation des sols ont reçu le soutien de Thomas Brail, le Tarnais dont la spécialité est justement de grimper aux arbres menacés d'abattage dans le cadre de chantiers d'envergure comme celui-là.

Il échappe aux forces de l'ordre et grimpe

Ce mercredi à Vendine (Haute-Garonne) Thomas Brail a échappé aux forces de l'ordre pour se hisser dans les arbres et tenter ainsi d'empêcher leur abattage. Quatorze arbres, dont des platanes, sont menacés à cet endroit dans le cadre du chantier de la future autoroute A69. Un autre militant celui qu'on voit sur la vidéo, tente aussi de grimper, mais il a ensuite été interpellé et placé en garde à vue à Villefranche-de-Lauragais.

Projet validé, chantiers lancés

Le projet a été récemment validé par les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne , mais il continue à faire polémique et qui mobilise des opposants toutes les semaines. Ces militants et ces associations comme Extinction Rebellion estiment que le projet reste nocif pour l'environnement et que les conclusions de l'enquête publique environnementale ont été "bafouées".

Pour le moment, les soutiens de Thomas Brail expliquent qu'il veut rester perché dans cet arbre le plus longtemps possible, pour ralentir le chantier.