VIDÉO - Un Rennais raconte son expédition au Groenland et les "conditions climatiques désastreuses"

Le Rennais Vincent Grison est rentré de son périple de trois mois au Groenland. Il était parti dans le cadre d'un projet à vocation éducative et scientifique.

Il était parti en avril de Rennes, destination le Groenland. Vincent Grison, 34 ans et architecte naval de métier, est rentré dimanche 1er août d'une expédition de trois mois, dont trois semaines au Groenland.

Une expédition à visée scientifique et éducative

"Là, j'atterris complètement. C'est comme si on n'avait pas dormi et qu'on avait bu trop de café", sourit Vincent Grison. A peine rentré à Rennes, il a encore beaucoup de mal à réaliser. "Pour l'instant je peine à finir de tout ranger, fermer les cartons. Ensuite je prendrai des vacances et je reviendrai tout frais, avec un peu de recul sur tout ça", confie-t-il.

Le "Breizh Glace", son bateau de 5,50 mètres de long sur un mètre de large qui l'a accompagné pendant sa traversée, trône au milieu de son garage, encore rempli du matériel de son expédition. Le retour à la réalité est difficile, tant l'expérience fut riche et intense. Cela faisait deux ans qu'il préparait le projet "Rennes-Pôle Nord", une exploration de la banquise qui longe l'est du Groenland, en partenariat avec des scolaires. Pendant trois semaines, il a envoyé des photos, vidéos, animé des visio-conférences, partagé son voyage et ses découvertes avec des élèves rennais.

"J'avais les idées reçues de n'importe quel Rennais"

Sur place, le thermomètre oscillait entre -5°C et 5°C. "J'avais les idées reçues de n'importe quel Rennais ou Rennaise. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de glace, mais il y en avait très peu. Je pensais avoir plus froid que cela. Je pensais devoir faire face à des vents du nord, mais c'était surtout des vents du sud, qui apportaient de la chaleur", indique Vincent Grison. Il a également vu beaucoup plus d'animaux qu'il ne le pensait, notamment des ours polaires, qui s'approchaient parfois très près du Breizh Glace, de quoi lui causer quelques frayeurs. Vincent Grison a tout documenté grâce à des photos, et des vidéos. Elles lui serviront lors de ses échanges avec les élèves, et également pour des expositions, et un projet de film documentaire.

Les signes du réchauffement climatique

"Je pensais voir beaucoup de glace, de la glace épaisse, de grandes plaques. Or dès le début, il y en avait très peu et au bout de deux semaines, cette glace a totalement disparu", raconte Vincent Grison. "C'était difficile à mettre en perspective lorsque j'étais là-bas mais depuis que je suis rentré, j'essaye de lier ce que j'ai vu avec ce que des personnes plus expérimentées peuvent raconter sur le Groenland. Et force est de constater que les conditions climatiques sont complètement inhabituelles et désastreuses", signale-t-il.

Depuis quelques semaines, le Groenland subit une fonte massive de sa calotte glaciaire, causée par une vague de chaleur inédite, avec des températures parfois 10 degrés au dessus des normales saisonnières. Depuis mercredi 28 juillet, l’étendue de glace qui recouvre le pays a fondu d’environ huit milliards de tonnes par jour, le double du rythme moyen lors de la période estivale. "Autant de glace qui fond comme ça, c'est presque définitif", s'inquiète Vincent Grison.

Grâce à son voyage, il espère alerter, et sensibiliser les plus jeunes au réchauffement climatique. Et pourquoi pas, lorsque le projet aura pris fin, retourner au Groenland pour développer des programmes scientifiques sur la géologie.