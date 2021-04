VIDÉO - L'Alpe d'Huez : un skieur en feu pour alerter sur le réchauffement climatique

Tourné à l'Alpe d'Huez, le court métrage "rêve consumé" d'Hugo Manhes est une vidéo impressionnante, dans laquelle un skieur, transformé en torche humaine, dévale des pentes vierges dans la pénombre. Pour le réalisateur auvergnat, il s'agit d'alerter sur les conséquences du réchauffement climatique.

Hugo Manhes est un habitué des pistes des stations de moyenne montagne. Originaire d'Aurillac, il est monté sur les ski à deux ans au Lioran et a depuis vu le manteau neigeux baisser et les chutes de neige se faire plus rares, hiver après hiver.

"Je ne suis pas un militant, je fais un constat" - Hugo Manhes, réalisateur de "rêve consumé"

Devenu réalisateur, il a décidé de revenir le temps d'une vidéo choc à sa passion pour le ski et de tourner un court métrage pour alerter sur les conséquences du réchauffement climatique. "Je ne suis pas un militant", explique le jeune homme. "Je n'ai pas la prétention de faire changer quoi que ce soit, je fais simplement un constat pour dire que si en haute montagne il y a un manteau neigeux encore bien présent, nous, en moyenne montagne, on commence très sérieusement à voir les conséquences de ce réchauffement climatique".

Un tournage complexe à l'Alpe d'Huez

Le tournage a eu lieu fin février à l'Alpe d'Huez, et a nécessité une grosse organisation en matière de sécurité. Si la technique de la torche humaine est répandue sur les plateaux de cinémas, elle l'est moins en pleine nature. "Les flammes dégagent une chaleur de 1.000 degrés, donc le skieur ne peut rester en feu que trente secondes et il doit parcourir une longue distance", raconte Hugo Manhes, qui a été accompagné par une vingtaine de personnes sur le tournage.