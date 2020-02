VIDEO - Une entreprise avignonnaise lance une pompe à eau alimentée par le soleil

Un moteur qui tourne grâce aux soleil, sans aucun composant électronique ni batterie : c'est désormais possible grâce à la start-up Saurea implantée à Auxerre, dans l'Yonne. Couplé de panneaux solaires, cet engin de 70 centimètres de diamètre peut aller jusqu'à 14 000 tours et produit environ 130 watts d'électricité. Le kit, moteur, pompe et panneaux solaires compris coûte près de 4000 euros et est garanti 20 ans sans maintenance.

L'objectif principal est de "motoriser les pompes manuelles existantes" explique Isabelle Gallet-Coty, présidente de l'entreprise. L'idée a fait son chemin à Avignon, où les Pompes Grillot, fabriquant de pompes manuelles depuis 80 ans, a décidé de se procurer quatre de ces appareils. "Pour pomper l'eau dans les zones où il n'y a pas de courant, principalement en Afrique", précise son dirigeant Gérard Bouteiller. Le développement des prototypes est en cours mais le produit fini devrait être sur le marché d'ici l'été 2020.