VIDEO - A Château-Gontier, une exposition sur la pollution des océans pour sensibiliser le public à ce fléau

A Château-Gontier-sur-Mayenne, les jeunes sont invités à prendre conscience des ravages de la pollution des mers et des océans à travers une exposition. Une vidéo a été mise en ligne pour le grand public.

Une vidéo de l'exposition "Mers et Océans Plastifiés", à Château-Gontier-sur-Mayenne, est désormais en ligne sur la plateforme Youtube pour le grand public. Cette expo de sensibilisation sur la pollution des océans est organisé par l'ONG Expédition MED dans la salle Choiseau-Pont Perdreau. En raison des contraintes sanitaires, seuls les groupes scolaires du CE2 à la Terminale peuvent aller la voir et la découvrir, jusqu'à la fin du mois de mai.

"Dans l’histoire, aucune époque n’a produit autant de déchets que la nôtre. Les plastiques représentent actuellement plus de 90% des détritus retrouvés en mers et ne disparaissent pas. Quelle vision de notre société auront les prochaines générations en voyant tous ces déchets ? l’Expédition MED souhaite sensibiliser sur les solutions envisageables afin de diminuer drastiquement la pollution des océans. Elle est essentielle pour comprendre par exemple que l’homme s’empoisonne lui-même en souillant l’océan. Chaque acteur peut ainsi découvrir comment agir au quotidien et pour l’avenir."