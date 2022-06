Vinci relâche des grands hamsters d'Alsace pour compenser l'impact environnemental du GCO

C'est l'une des mesures compensatoires que doit mettre en place le géant autoroutier Vinci après la mise en service du Grand Contournement Ouest (GCO) de Strasbourg. Ce mois de juin le groupe va relâcher 180 Grands hamsters d'Alsace dans certaines parcelles protégées du Bas-Rhin. Face à la presse, le groupe en a relâché soixante mardi 14 juin dans des parcelles d'Ernolsheim-Bruche.

Les hamsters sont introduits dans des terriers pré-creusés dans des parcelles de blé © Radio France - Jules Hauss

Des terriers creusés en amont

Les hamsters sont relâchés dans des champs de blé qui ne seront pas fauchés par les agriculteurs avant les mois d'hibernation à la fin de l'automne. L'opération de relâchement commence par une battue : les employés de Vinci parcourt la parcelle pour chasser les prédateurs comme les chats et les renards.

Des terriers ont été creusés en amont pour accueillir les hamsters © Radio France - Jules Hauss

Des terriers ont été creusés en amont tous les dix mètres environ sur la parcelle. Ils seront occupés en alternance par un hamster mâle, puis un hamster femelle.

Une fois le hamster glissé dans le terrier, celui-ci est bouché par des brins de blé. L'idée c'est que le hamster s'installe dans sa nouvelle demeure et qu'il en sorte un peu plus tard dans la journée.

Des parcelles protégées

Pour accueillir le rongeur, les agriculteurs comme Francis Human adaptent leurs pratiques sur leurs parcelles. "On s'engage à ne pas planter de maïs et à varier les alimentations pour le hamster. On installe également des bandes refuges, avec des fleurs et de la nourriture. L'idée c'est que les hamsters y aillent quand les parcelles sont fauchées".

Le hamster est extrait de sa cage pour prendre ses quartiers dans son terrier © Radio France - Jules Hauss

Pour que l’espèce survive, Vinci va devoir multiplier ces lâchers de hamsters. "Le hamster se déplace. Il a une espérance de vie de deux à trois ans. Pour qu'il se reproduise et vive sans notre aide, il faut régulièrement en relâcher" explique Arnaud Guillemin, responsable environnement chez Vinci.

Pour protéger l'espèce, le plus simple est encore d'arrêter de détruire son habitat à petit feu

Le rongeur est classé comme espèce protégée en danger d'extinction depuis 1993. Au total, le groupe prévoit d'en réintroduire 1000 sur la période 2017-2023, pour respecter les directives "zéro perte nette" de biodiversité fixée par le ministère de la transition écologique.

L'association Alsace Nature dénonce une opération de communication de la part de Vinci. "Pour protéger l'espèce, le plus simple est encore d'arrêter de détruire son habitat à petit feu", rétorque son président Stéphane Giraud. Il rappelle que le dossier environnemental sur le GCO et ses mesures compensatoires sont pointées du doigt par plusieurs agences environnementales pour leurs insuffisances.