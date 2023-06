VIDÉOS : À Fontaine de Vaucluse, la résurgence déborde

Ce n'est que le début mais ça y est le niveau de la résurgence de Fontaine de Vaucluse est suffisant pour qu'elle déborde et verse sur les rochers. Les pluies de ces dernières semaines ont permis de faire monter le niveau de l'eau. Il est désormais à plus de 21 mètres, pour la plus grande joie des promeneurs.

