VIDÉO - Après la tempête, jardiniers et bûcherons sont mobilisés au parc Saint-Pierre d'Amiens

D'immenses souches d'arbres sorties de terre, des troncs allongés au sol... Le parc Saint-Pierre d'Amiens n'a pas été épargné par la violente tempête survenue ce dimanche 23 octobre en fin de journée. Des dizaines d'arbres, pour certains centenaires, n'ont pas pu résister à la force des vents. Des arbres qui grimpaient à plusieurs mètres de hauteurs jonchent désormais le sol.

Des arbres, pour certains centenaires, n'ont pu résister à la force du vent. © Radio France - Philippe Peyre

Depuis, le parc est fermé au public. Ce sont des jardiniers de la ville et des bûcherons qui sont à la manœuvre pour des opérations de déblayage et, surtout, de sécurisation. "On découpe toutes les branches qui sont tombées, on les met dans des remorques, on ramasse toutes les petites branches... Bref, tout ce qui gêne", explique David, jardinier affecté au secteur Nord de la ville. "Vu l'ampleur des dégâts, je pense qu'il va y en avoir pour pas mal de semaines", prévient-il.

David (à gauche) et Thibault sont deux jardiniers affectés au secteur Nord d'Amiens. Ils s'occupent de sécuriser l'espace après la tempête. © Radio France - Philippe Peyre

Pour tous les arbres tombés au sol, ce sont des bûcherons qui sont à la manœuvre. "On s'arrange pour couper tout ce qui est mort, les branches qui pendent, sortir tous les arbres qu'il y a dans l'eau, déblayer les chemins...", détaille Benjamin, bûcheron qui annonce une bonne semaine de chantier.

Benjamin, bûcheron, s'occupe de tous les arbres tombés au sol. © Radio France - Philippe Peyre

"Vu l'état du chantier, je pense qu'on en a pour une bonne quinzaine de jours à tout remettre en état", corrobore Bruno Bienaimé, adjoint au maire de la ville en charge de la Nature en ville. Le parc reste donc interdit d'accès au public . Une interdiction que la mairie n'exclut pas de prolonger en fonction de l'avancée des travaux.