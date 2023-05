VIDÉOS - Climat : des activistes de Scientifiques en Rébellion s'enchaînent sur le port du Havre

Ils ont choisi Le Havre pour leur mobilisation nationale, ce vendredi. Le collectif Scientifiques en rébellion a mené plusieurs actions dans la Cité Océane pour dénoncer l'inaction face au dérèglement climatique et les industriels de l'énergie fossile. Une trentaine d'activistes se sont ainsi enchaînés sur l'écluse François 1er du port du Havre, pour dénoncer l'installation dans les prochains mois d'un terminal méthanier flottant, par TotalEnergies.

Plusieurs actions contre les industries de l'énergie fossile...

Trois actions simultanées ont été réalisées ce vendredi après-midi au Havre, par les activistes du mouvement international Scientifiques en Rébellion, épaulés par des militants d'Extinction Rébellion, Dernière Rénovation, ou encore ANV-COP21. Leur cible principale est TotalEnergies, dont les projets de pipeline en Afrique, mais surtout de terminal méthanier au Havre sont jugés comme dangereux pour la planète.

La centaine de militants s'est répartie en trois groupes. Alors qu'une manifestation avait lieu devant le siège d'Haropa Port, des "artactivistes" ont jeté de la peinture sur les cuves de GNL de la station Total Access du boulevard de Graville.

"Aujourd'hui, on a toutes les données scientifiques qui prouvent que nous allons droit à la catastrophe et pourtant ça ne suffit pas, explique Manua (nom d'emprunt), l'organisateur de la manifestation. C'est pourquoi nous les scientifiques nous lançons des actions coordonnées dans toute l'Europe, et pour la France, nous avons choisi de viser Le Havre et l'entreprise Total, qui continue des développer des projets dangereux pour la planète partout dans le monde."

... et en particulier le terminal méthanier "Cap Ann"

En fin de journée, des activistes se sont enchaînés sur l'écluse François 1er, où passeront les bateaux à destination du terminal méthanier du Havre. Porté par TotalEnergies, le terminal méthanier flottant au Havre, imaginé pour réduire la dépendance au gaz russe, vise à entreposer du GNL d'ici la fin de l'année. Annoncé en mars 2022, ce projet a suscité de vives contestations de parlementaires mais aussi des militants écologistes.

"Les études scientifiques ont montré qu’en l’état actuel des technologies et réseaux, le gaz, et en particulier le GNL, contribue presque aussi fortement au changement climatique que le charbon, écrit le collectif dans un communiqué. Les scientifiques perçoivent sa croissance avec une grande inquiétude en constatant que les décisions prises par les entreprises et les États vont à l’encontre de ce qui serait nécessaire pour limiter le réchauffement climatique en-dessous de +2 °C comme le prévoit l’accord de Paris de 2015. Ces investissements dont la durée de vie se compte en décennies vont au détriment d’une véritable transition énergétique."