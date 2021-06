VIDEOS - Départementales dans le Doubs : les propositions des candidats sur l'eau et la sécheresse

A l'approche des élections départementales des 20 et 27 juin 2021, France Bleu a interrogé les chefs de file des principaux partis candidats dans le Doubs sur l'état des rivières. La protection des espaces naturels et la gestion de l'eau font partie des compétences des conseils départementaux.

La protection des espaces naturels, la gestion de l'eau et des déchets sont des compétences des conseils départementaux. Dans le Doubs, l'état des rivières est régulièrement préoccupant à cause de la sécheresse. A l'occasion des élections départementales (20 et 27 juin), France Bleu Besançon a demandé aux chefs de file des trois principales tendances politiques candidates dans le Doubs, leurs propositions sur l'eau.

La première question vient de Serge Valadon, dernier pêcheur professionnel sur le Doubs, aujourd'hui à un an de la retraite. Il a vu les rivières du Doubs se dégrader durant des décennies et demande au département de mieux entretenir les rives et prévenir la pollution. Il alerte sur la baisse du niveau des rivières et demande à ce que le métier de pêcheur ait plus de visibilité chez les jeunes.

L'eau et la sécheresse dans le Doubs : que disent les candidats

Les trois candidats qui ont participé au débat France Bleu Besançon - L'Est Républicain nous donnent leurs priorités sur l'eau, les rivières et la sécheresse s'ils sont élus.

Christine Bouquin

Pour Christine Bouquin (Les Républicains, présidente sortante), le département a une politique très volontariste, au delà des compétences réglementaires et elle entend poursuivre cette action. "L'aide aux communes qui est de 6 millions d'euros sur deux années". La candidate de la droite entend travailler avec les pêcheurs, les chasseurs, les collectivités, le monde associatif et l'Etat, pour améliorer les rivières. "L'eau est vitale et le département continuera une action forte à direction des rivières et de l'eau plus particulièrement."

Raphaël Krucien

Raphaël Krucien (Union de la gauche) pense que, malheureusement, la qualité de l'eau des rivières du Doubs ne s'est pas améliorée ces dernières années. Il veut donc une politique plus incitative dans la préservation de la ressource en eau. Car, pour le candidat de la gauche : "l'enjeu, c'est de transmettre une eau de bonne qualité aux générations suivantes et de garantir l'accès à l'eau potable."

Jacques Ricciardetti

Selon Jacques Ricciardetti (Rassemblement national), le département ne met plus suffisamment d'argent dans la protection des rivières. Mais pour lui, la problématique appartient également aux propriétaires des terrains aux bords des rivières. "Comme le dit Monsieur Valadon, aussi sur le côté touristique, il faut que ces berges soient entretenues et il faut faire plus pour les syndicats et abonder les syndicats."

Les élections départementales avec France Bleu Besançon

Deux débats en partenariat avec L'Est Républicain, à suivre ou à revoir avant le premier tour :

Deux soirées électorales les 20 et 27 juin

à lire aussi Départementales dans le Doubs : candidats et enjeux

Toute l'actualité des élections sur francebleu.fr, Twitter et Facebook.