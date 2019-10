VIDÉOS - Enlèvement par hélicoptère de deux gros poteaux électriques en béton à Saint-Saturnin-lès-Avignon

Saint-Saturnin-lès-Avignon, France

Les deux pylônes en béton sont d’abord sciés presque entièrement à la disqueuse à la base. L’hélicoptère en vol stationnaire amarre son filin au cordage déjà installé et le pylône de près de trois tonnes est définitivement cisaillé pour être emmené et déposé plus loin. Et finalement, c'est l'opération qui s'avère la plus simple et moins compliquée de cet enfouissement de lignes contrairement aux deux premières phases.

La première consiste à déposer les lignes du réseau aérien, la seconde est d’enterrer ces lignes et ici d’avoir dû en doubler la longueur pour se conformer aux contraintes d’urbanisation. C’est d’ailleurs une des raisons de cette opération d’enfouissement : les poteaux étaient là bien avant la construction de lotissements. Sur de telles lignes de moyenne tension, la disparition du réseau aérien réduit quasi-définitivement l’exposition aux aléas climatiques.

L’opération en trois phases menée dans ce quartier de Saint-Saturnin-lès-Avignon aura coûté au total 475.000 euros dont 15.000 consacrés a l’héliportage des deux poteaux (en moyenne 130 euros la minute de vol sur Super Puma). En 2017 et 2018, 22 kilomètres de lignes électriques aérienne ont été déposées en Vaucluse dont huit de lignes à 20.000 volts.