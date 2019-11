VIDEOS La police de l'environnement sur les traces du loup gris en Charente-Maritime

L'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, est parti à la recherche du loup ce week-end en Charente-Maritime. Des traces de pas ont été retrouvées à Saint-Thomas-de-Conac.

De longues recherches ont été réalisées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour tenter de retrouver le loup gris

Saint-Thomas-de-Conac, France

Loup y es-tu... en Charente Maritime ? Un loup gris, une espèce protégée, est de retour dans le département. Depuis sont retour en France au début des années 1990, aucun loup gris n'avait encore été recensé en Charente-Maritime.

Celui-ci a été repéré à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, il y a deux semaines, le lundi 11 novembre. Puis une seconde fois à 20 km de là, à Saint-Thomas-de-Conac, mercredi dernier. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Le loup a donc bien passé au moins neuf jours dans le département. Un habitant du coin a croisé sa route et l'a suivi sur plusieurs mètres. Il a encore du mal à réaliser.

Je me suis demandé ce que c'était... Un chien, un renard ? Non. Un loup. Ça ne peut être qu'un loup ! Je n'ai pas été surpris de voir un animal ici, on voit fréquemment des sangliers ou des chevreuils. Mais ça, une grosse bête pareille, c'est étonnant ! Notre rencontre n'a duré que deux minutes, mais c'était du pur bonheur. Je suis aux anges !

Réactif, ce témoin privilégié a eu le réflexe de sortir son smartphone et filmer l'animal pendant plus de deux minutes. Une source d'informations extrêmement précieuse pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage - également police de l'environnement. En se basant sur cette vidéo, deux officiers de l'ONCFS sont partis à la recherche du loup ce week-end.

A la recherche de traces ADN

Guillaume Rulin, chef du service départemental de l'ONCFS de la Charente-Maritime, a étudié la vidéo sous tous ses angles. Il l'a regardée, encore et encore, jusqu'à identifier l'endroit exact où le loup a été aperçu.

Pas besoin de matériel nécessaire, l'équipement des policiers est très basique © Radio France - Marine Protais

Bottes aux pieds et jumelles à la main, il a épluché, avec un de ses collègues, toute une parcelle de vignes ainsi qu'une partie d'un champ. Objectif : trouver des empreintes mais surtout des poils et des excréments, ce qui permettra "de _connaître l'origine du loup_, savoir s'il vient d'Italie, d'Espagne ou d'Allemagne."

Guillaume Rulin et son collègue ont épluché toute une parcelle de vignes © Radio France - Marine Protais

Mais Guillaume Rulin n'est pas très optimiste quant à l'idée de trouver des traces ADN. De fortes pluies sont tombées la semaine dernière, la terre a donc été retournée. Et une empreinte de loup n'est pas très imposante. "Ça mesure entre 8 et 10 cm, c'est assez proche du chien, explique le chef du service départemental de l'ONCFS. Si sa circulation est lente, il y aura des espacements de 80 à 90 cm entre chaque pas."

Les traces de pas d'un loup gris mesurent entre 80 et 85 cm © Radio France - Marine Protais

"Regarde, elle est là la trace !"

Après plusieurs heures de recherches, les yeux rivés sur le sol, la patience et la minutie de Guillaume Rulin et de son collègue finissent par payer. "Regarde, elle est là la trace !", s'exclame son collègue, Pierre Beauvais, agent technique de l'environnement.

Après plusieurs heures de recherches, les policiers ont retrouvé les traces du loup gris © Radio France - Marine Protais

Guillaume Rulin esquisse un léger sourire, satisfait d'avoir trouvé les empreintes de l'animal. "Oui, ça fait du bien ! Ça apporte des éléments supplémentaires à l'enquête."

En revanche, aucune trace ADN n'est trouvée dans ce champ. Pas d'excréments ni de poils qui se seraient accrochés dans un fil de vignes, ce qui provoque une petite déception chez le policier "C'est frustrant, bien sûr. On en est conscient, mais on n'a pas forcément envie de l'accepter tout de suite si on ne trouve rien", se confie-t-il.

Guillaume Rulin a immédiatement envoyé les photos des traces de pas pour qu'elles soient analysées © Radio France - Marine Protais

Guillaume Rulin ne perd pas espoir pour autant. Il est désormais dans l'attente de nouveaux témoignages, photos ou vidéos, qui l'aideront à retracer l'histoire de ce loup gris. Alors si vous l'avez aperçu et/ou que vous disposez de preuves, l'ONCFS vous invite à les contacter par téléphone au 05.46.74.95.20 ou par mail à l'adresse : sd17@oncfs.gouv.fr