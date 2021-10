VIDEOS - Le castor fait son retour dans les rivières en Mayenne : c'est bon pour la biodiversité !

Ils se comptent sur les doigts d'une main, mais signent le retour d'une espèce disparue en Mayenne : au moins quatre castors vivent dans les rivières autour de Laval. Le syndicat du JAVO qui s'occupe de la Jouanne, Agglo Laval, Vicoin et Ouette a détecté leur présence. Ces mammifères sont emblématiques d'une biodiversité importante, et de rivières de qualité. Nous vous présentons la famille de castors de la Jouanne !

REPORTAGE - Le long de la rivière la Joanne, lieu de vie d'une famille de castors Copier

Une famille de castors s'est installée dans la Jouanne

Actuellement on trouve notamment une famille dans la rivière la Joanne : un mâle, une femelle et un grand jeune.

Les images de la caméra nocturne du syndicat JAVO, par Lionel Manceau

Le castor est monogame, il vit en couple. Le jeune est expulsé du terrier une fois qu'il est capable de vivre seul. La famille vit dans un périmètre d'un kilomètre. C'est un animal discret et craintif, qui ne sort que la nuit.

La famille apprécie le calme, la profondeur de la rivière, et la végétation

"La taille en crayon des troncs, caractéristique des castors"

Le castor consomme près de deux kilos de végétation par jour : pour manger, faire des stocks, ou organiser son terrier.

La présence de castors, un bon signe pour notre biodiversité

Cette espèce, aujourd'hui protégée, était autrefois présente partout en France. Chassée pour sa fourrure et ses glandes (qui servaient notamment à faire des produits en parfumerie), elle a manqué être exterminée. Des castors ont été réintroduits dans les années 1970, notamment non loin de la Mayenne : dans la Loire. Près de 40 ans plus tard, en 2008, des populations sont réapparues en Mayenne.

Nicolas Boileau gère l'entretien et la restauration des cours d'eau ; notamment leur qualité écologique, pour favoriser la biodiversité et le retour des espèces. Pour lui, le retour de ce mammifère en voie de disparition est une très bonne nouvelle : "c'est une espèce ingénieur, capable de modifier son environnement. Avec lui il amène un tas d'autres espèces. Il est souvent associé à une meilleur diversité en poissons puisqu'il crée et favorise des habitats qui vont permettre à d'autres espèces de s'implanter. Il apporte une plus-value environnementale."

Ce ne sont pas des bouts de bois, mais simplement des crottes de castor ! © Radio France - Sophie Allemand

"C'est le retour de deux espèces emblématiques d'une qualité et d'une biodiversité importante," ajoute Nicolas Boileau, alors que la loutre d'Europe fait aussi son retour en Mayenne. Elle n'a pas été réintroduite par l'homme, mais a survécu en Bretagne. Ses populations ont pu remonter grâce à des actions en sa faveur. Aujourd'hui la loutre est présente partout sur la Mayenne et ses affluents. C'est aussi une bonne nouvelle : la loutre est un prédateur. Si on la voit c'est qu'il y a de la nourriture, et donc qu'il y a du poisson dans nos rivières.