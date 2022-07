VIDÉOS - Les différents pare-feux mis en place à Biscarrosse et Mano pour contenir les incendies de la Gironde

Dans les Landes, les communes de Mano et Biscarrosse ont installé des pare-feux cette semaine pour contenir la progression probable des incendies de Gironde. Une ligne de sable a été mise en place pour contenir celui de La-Teste-de-Buch et des contre-feux sont prévus pour ralentir celui de Landiras.

En milieu de semaine, l'incendie de Landiras s'est approché des habitations de Mano à près de 2,5 kilomètres. Désormais, ce feu progresse très lentement mais les 129 habitants sont toujours évacués de la commune du nord des Landes. Sur l'autre front des incendies girondins, à La-Teste-de-Buch, le feu n'a pas progressé et reste à 3,5 kilomètres de Biscarrosse du côté lac et 5 kilomètres du côté océan. Des pare-feux ont été installés, avec plus ou moins de temps pour les mettre en place, sur les deux communes pour empêcher une éventuelle propagation vers les maisons.

Combustible écrasé et contre-feux prévus à Mano

L'inquiétude a été grande pour les habitants de Mano ce lundi soir quand le feu s'est approché à quelques kilomètres de leur commune. "On n'avait qu'une demi-journée pour agir", remarque Benoît Bodennec, directeur de l'association de Défense de la forêt française contre les incendies (DFCI) dans les Landes. En concertation avec les pompiers et la maire de Mano, la décision est prise de raser dans l'urgence un terrain qui mesure 1,8 kilomètre de long et 100 mètres de large et de s'en servir comme ligne d'appui. "Ici, vous aviez une parcelle de pins de 20 ans mais les moyens conventionnels ne sont plus suffisants dans ce cas-là", relève le capitaine Alexandre Bourmaud, du SDIS 40.

Le pare-feu de Mano. © Radio France - Yvan Plantey

Avec le contre-feu, les deux feux vont s'attirer et s'aspirer et le but c'est de les éteindre comme ça - capitaine Alexandre Bourmaud

Aussi paradoxal soit-il, les sapeurs-pompiers combattent le mal par le mal avec la mise en place de contre-feux. Le capitaine Alexandre Bourmaud explique : "L'objectif n'est pas d'arrêter le feu par manque de combustibles mais de mettre le feu sur cette zone d'appui. On va contrarier la dynamique du feu." Il poursuit : "Avec le contre-feu, les deux feux vont s'attirer et s'aspirer et le but c'est de les éteindre comme ça."

Pour le moment, les soldats du feu landais n'ont pas encore eu recours à cette méthode dans le secteur. Eux, comme Benoît Bodennec, reconnaissent que c'est une solution d'urgence et que "les engins forestiers étaient mobilisables plus rapidement", indique ce dernier. D'où la différence de stratégie.

Le pare-feu de sable à Biscarrosse

À Biscarrosse, la situation a été anticipée dès vendredi dernier par les sapeurs-pompiers des Landes pour éviter que le feu ne franchissent "_la piste 08 qui est à quelques dizaines de mètres des habitations et à quelques centaines de mètres à l'ouest du camping du vivie_r", précise le commandant Stéphane Poyau, du SDIS 40. Ici le pare-feu s'étend sur toute la longueur, de l'océan au lac. Il est large de 250 mètres à l'ouest jusqu'à la partie dunaire où il se rétrécit à près de 100 mètres car le secteur "est plus vallonné et rend la tâche compliquée pour les engins", précise-t-il.

Le pare-feu devant Biscarosse, vu du ciel. - Préfecture des Landes

De gros moyens ont été engagés pour ériger cette ligne de sable blanc. "Une cinquantaine d'engins de travaux publics ont été déployés, une dizaine de tête d'abattage et de nombreux effectifs de sapeurs-pompiers qui ont travaillé avec ceux de la Gironde", indique Stéphane Poyau. Au total, cette barrière s'étend sur cinq kilomètres et plusieurs centaines d'hectares de forêt ont été sacrifiés pour la mettre en place.

Photo prise par la maire de Biscarosse. - Hélène Larrezet